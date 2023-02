Chesf anuncia redução da vazão dos reservatórios de Sobradinho e Xingó a partir desta terça (7)

A vazão de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Sobradinho (BA) e Xingó (AL/SE) começaram a ser reduzidas novamente, nesta terça-feira (07). Com a alteração, os depósitos sairão do patamar de 3.000 metros cúbicos por segundo para 2.000 m³/s, até a próxima segunda-feira (13).

De acordo com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf), responsável pela administração dos reservatórios, a redução gradativa ocorre diante da diminuição das chuvas na bacia do Rio São Francisco e da necessidade de seguir a curva do volume de espera do reservatório de Sobradinho para o período.

Apesar dos valores de defluência estabelecidos pela companhia, os níveis podem ser alterados, conforme a necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, com base nos procedimentos de otimização energética envolvendo as diversas regiões do país, coordenados pelo ONS.

Ainda segundo a Chesf, a ocorrência de chuvas é outro fator que pode influenciar na mudança da vazão. “A Companhia destaca que a situação hidrológica é permanentemente avaliada, podendo haver alterações nestes valores, principalmente, em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio São Francisco”, detalhou, em nota.

Diante das mudanças, a companhia ainda destaca a importância da não ocupação de áreas ribeirinhas, situadas na calha principal do rio, pois, em condições emergenciais, a exemplo da necessidade de maximização de geração para atendimento ao SIN, as usinas de Sobradinho e Xingó têm capacidade de turbinar valores da ordem de 4.200 m³/s e 3.000 m³/s, respectivamente.

Confira o cronograma de defluência dos reservatórios

Sobradinho

Dia 7/02 (terça-feira) - 3.000

Dia 8/02 (quarta-feira) - 3.000

Dia 9/02 (quinta-feira) - 2.500

Dia 10/02 (sexta-feira) - 2.500

Dia 11/02 (sábado) - 2.000

Dia 12/02 (domingo) - 2.000

Dia 13/02 (segunda-feira) - 2.000

Xingó

Dia 7/02 (terça-feira) - 3.000

Dia 8/02 (quarta-feira) - 3.000

Dia 9/02 (quinta-feira) - 3.000

Dia 10/02 (sexta-feira) - 3.000

Dia 11/02 (sábado) - 2.500

Dia 12/02 (domingo) - 2.500

Dia 13/02 (segunda-feira) - 2.000