Chesf mantém normalidade no reservatório de Sobradinho, no Velho Chico

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) segue operando os reservatórios, obedecendo às regras estabelecidas, em especial as de controle de cheias. Com isso, a empresa informa que a vazão praticada pela usina hidrelétrica de Sobradinho (BA), no Velho Chico, está mantida em 4.000 metros cúbicos por segundo (m³/s).

A situação é a mesma na usina de Xingó (SE). As duas usinas operam em situação de normalidade para o período.

O Reservatório de Sobradinho segue armazenando água, com vazão de chegada em torno de 6.000 m³/s. Atualmente, está com 78,5% de seu volume útil.

A liberação de água por Sobradinho e Xingó permanece em 4.000 m³/s sem previsão de alteração no atual momento.