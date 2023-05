Chesf reduz vazão da Usina Hidrelétrica de Sobradinho

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf) informou que o reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, terá redução gradativa de sua vazão a partir desta quarta-feira (24). A vazão sai do patamar atual de 1.900 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 1.500 m³/s na quarta, e em seguida para o patamar de 1.200 m³/s, na sexta-feira (26).

A alteração é uma determinação que visa a manutenção do armazenamento de Itaparica em 90% de seu volume útil (%V.U). No momento, o reservatório de Sobradinho acumula 86,92% de V.U. A Usina Hidrelétrica de Xingó, continuará a praticar vazões de saída da ordem de 1.100 m³/s.

A Eletrobras Chesf reforçou ainda que a situação hidrológica na bacia do Rio São Francisco está sendo permanentemente avaliada, e podem haver alterações nestes valores a depender do Sistema Interligado Nacional (SIN), com base na otimização energética envolvendo as diversas regiões do país.