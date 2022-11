Chico Buarque anuncia novas datas dos shows em Salvador para abril

O cantor Chique Buarque remarcou as datas das apresentações em Salvador para abril. Os shows, que aconteceriam no próximo fim de semana, foram suspensos depois da morte de Gal Costa.

As novas datas serão dia 28, 29 e 30 de abril de 2023, de acordo com publicação feita nas redes sociais do artista. O anúncio diz ainda que Chico Buarque e Mônica Salmaso escolheram encerrar a turnê nacional de ‘Que tal um samba?’ na capital baiana.

Adiamento

As apresentações, que vão acontecer na Concha Acústica foram adiadas logo após a morte de Gal.

De acordo com a publicação, o artista testou positivo para covid-19, mas "ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da morte de Gal Costa deixou o cantor sem condições emocionais de seguir com a agenda".

O cantor, que testou positivo para covid-19 no domingo (6), aguardava orientação médica para confirmação das suspensões dos shows. Porém, após a morte de Gal, as suspensões foram confirmadas.