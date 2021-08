Chico Buarque e Carol Proner vão se casar em Petrópolis 

Chico Buarque vai se casar aos 77 anos com a advogada Carol Proner, de 47. O casal está junto há cerca de quatro anos e fez o pedido da união civil no cartório em Petrópolis (RJ), divulgado no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro na quarta-feira passada, dia 18.

O cantor e compositor teve um longo casamento com a atriz Marieta Severo, união que durou 33 anos, de 1966 a 1999. Eles tiveram três filhas: Silvia, 52, Helena, 50, e Luísa, 45. O artista também namorou a cantora Thaís Gulin por cerca de cinco anos.

Já Carol é jurista e professora de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem dois filhos: o fotógrafo Francisco Proner, 21, e Bárbara, 20, frutos de seu casamento com o advogado Wilson Ramos Filho. Recentemente ela teve uma neta, Elis, filha de Bárbara. Chico e Carol Proner são muito discretos com a vida pessoal e raramente postam fotos juntos.

O cantor de 77 anos e a advogada de 47 anos entraram com um pedido para oficializar a união no cartório do 3º Distrito de Petrópolis, região serrana do Rio. Eles namoram desde 2017.

"Faz saber que pretendem casar-se: Francisco Buarque de Hollanda e Caroline Proner", diz o texto. Além deles, outros quatro casais também estão na lista. A publicação termina com a mensagem: "Quem souber de algum impedimento, acuse-o na forma da Lei. Foram apresentados todos os documentos exigidos por lei".