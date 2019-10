Chico Buarque lança primeiro livro após Prêmio Camões

Novo livro de Chico Buarque já tem data de lançamento. O romance, ‘Essa Gente’, é o primeiro livro do artista depois de ganhar o Prêmio Camões. Segundo anúncio feito na última quinta (10), pela Companhia das Letras, a obra será lançada no dia 14 de novembro.

‘Essa gente’, retrata o Brasil de hoje e esbarra em traços da biografia de Chico através da história de um escritor que está em decadência emocional e criativa e enfrenta problemas na hora de criar uma nova narrativa vendo seus relacionamentos desabarem, ao mesmo tempo em que o Rio de Janeiro também desaba. O nome do personagem é Manuel Duarte, o sobrenome lembra foneticamente o Buarque de Chico.

Chico Buarque ganhou em maio o Prêmio Camões 2019, o maior prêmio da literatura em língua portuguesa dados pelos governos do Brasil e Portugal. Na última quarta (9), o cantor e escritor deu uma declaração após o presidente, Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre a assinatura, dizer que assinaria o diploma do prêmio literário até o dia 31 de dezembro de 2026. Em um post no Instagram Chico declarou, “A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões”.

O livro já está em pré venda no site da Amazon e vai entrar em breve no site da editora Companhia das Letras.