Chico Buarque, que completa 77 anos neste sábado, protesta contra Bolsonaro no Rio

O cantor e compositor Chico Buarque, que completa 77 anos neste sábado, 19, caminhou ao lado de manifestantes durante ato contra o presidente Jair Bolsonaro, no centro do Rio. Fotos e vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais.

Usando máscara, o artista aparece em um dos vídeos sendo cumprimentado pelos manifestantes na avenida Presidente Vargas, no centro, uma das principais vias da cidade e que reuniu milhares de pessoas nesta manhã. Muitos gritam "parabéns" ao compositor. Chico Buarque recebeu a segunda dose contra a covid-19 no início de abril.

Protestos acontecem por todo o país



Centenas de manifestantes ocupam as ruas do Centro de Salvador, na tarde deste sábado (19) em uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Com faixas e cartazes com frases como "Fora Bolsonaro" ou "presidente genocida", manifestantes pedem a saída do presidente e fazem críticas ao seu governo, além de pedir o avanço na vacinação e demais medidas de prevenção contra a covid-19. A Polícia Militar acompanha o protesto que saiu do Campo Grande em direção à Barra.



O ato é organizado pela organização Povo Sem Medo e conta com apoio de diversos partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Segundo os organizadores, até a última quinta-feira (17), ao menos 409 manifestações estavam confirmadas para ocorrer neste sábado.