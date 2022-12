Chico César amoroso, leve e cheio de suingue

Já que a gente está em clima de balanço de fim de ano, Chico César bem que merece um título de destaque neste tumultuado 2022: ele teve uma atuação marcante pró-democracia nas

últimas eleições, bateu firme nos negacionistas, rodou o país com Geraldo Azevedo numa turnê pra lá de afetiva, lançou dois singles com Zeca Baleiro (mais afeto) e entregou o ótimo álbum Vestido de Amor, cujo nome já diz muito do que ele quer comunicar.

Com onze faixas inéditas, o disco vai do forró ao reggae, passa pelo coco e pela rumba, e dialoga com o melhor do pop africano, falando sobre diferentes expressões do amor. “Me sinto vivo, livre, solto no ar”, canta logo na abertura, na baladinha Flor do Figo, celebrando a liberdade. A música é quase a introdução para a dançante faixa-título, na qual ele declara está com o “corpo em flor e a alma leve a flutuar”.

Esse era o clima de 2000, quando Chico escreveu a maior parte das letras e foi para a França gravar o trabalho, produzido e mixado pelo franco-belga Jean Lamoot. “Esse disco é África e Nordeste, que na verdade sempre estiveram em meus discos”, afirma o cantor, lembrando que em sua estreia, lá em 1995, citava o músico Salif Keita no sucesso À Primeira Vista, ali em pé de igualdade com Prince. “Foi uma escolha política”, diz.

Pois agora, o mestre malinense divide os vocais com ele em SobreHumanos, que fala da ganância. O outro ilustre africano é o pianista congolês Ray Lema, convidado para cantar o coco irresistível Xangô Forró e aí, que une Catolé do Rocha a Daomé. “Estes artistas africanos que moram na Europa me tratam como irmão”, resume o paraibano.

Pra não dizer que Chico só falou de flores, o repertório inclui Bolsominions, a música-desabafo onde ele disse, com todas as letras, que alguns eleitores do ex-presidente eram verdadeiros demônios que vieram abalar o povo de boa fé.





Espetáculo mineiro Banho de Sol (Foto:Guto Muniz/divulgação)

Teatro: FiltBahia termina com três espetáculos no fim de semana

O Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia – FilteBahia termina este fim de semana, com uma programação intensa que inclui três espetáculos e o encerramento do Colóquio Internacional Cênico da Bahia.

O destaque vai para a montagem mineira Banho de Sol, da Zula Cia de Teatro, sábado (17) e domingo (18), às 19h, no Teatro Gregório de Matos. A peça é resultado do trabalho realizado em um ano por quatro professoras de teatro, semanalmente, no complexo penitenciário feminino de BH, durante as duas horas do banho de sol. Elas convidam o público a lançar um olhar para a realidade das mulheres em privação de liberdade, debatendo temas como preconceitos, crise do sistema prisional, o poder humanizador da arte e do afeto e o abandono.

Na Sala Nilda Spencer, que fica na sede da Fundação Gregório de Matos, na Barroquinha, serão apresentados os espetáculos Cachiá, da Cia Teatrando, de Barreiras, e A Casa dos A-Voz. Meu Alpendre de Poesia, da Cia Mistura de Teatro, de Ibotirama. Ambos integram a Rede de Teatro do Velho Chico, que fez uma parceria com o Filte. Às 16h e 19h, respectivamente. Ingressos: R$ 20|R$ 10, vendas no Sympla.

Literatura: Histórias de pessoas que fizeram diferença

Uma boa maneira de falar de diversidade e anti-racismo com as crianças é apresentá-las à personalidades que fizeram diferença em diferentes searas da negritude. É o que faz a coleção Black Power, da editora paulista Mostarda, que está com três novos títulos, opções bem bacanas para presentear os pequenos neste fim de ano.

E dois deles são diretamente ligados à Bahia: Felipa, de Cássia Valle e Luciana Palmeira, que conta a história da marisqueira e líder popular Maria Felipa de Oliveira (1800- 1873), que lutou nos movimentos pela Independência da Bahia; e Mestre Didi, de Marcos Cajé, que narra a trajetória do sacerdote do candomblé, escritor e artista plástico Deoscóredes Maximiliano dos Santos (1917- 2013). Aline Terranoca assina as ilustrações dos dois trabalhos, que custam R$ 39,90, cada.

O terceiro livro é Tubman, de Majori Silva, sobre a enfermeira americana Harriet Tubman (1822 -1913), ex-escravizada que teve um papel muito importante na luta pela fim da escravidão em seu país e ajudou a libertar mais de 300 escravos. A história dela já foi contada em 2019 no filme Harriet. A ilustração é de Eduardo Vetillo (R$ R$ 39,9)