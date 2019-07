Chico César canta pelo meio ambiente em show no Projeto Tamar

projeto tamar O cantor e compositor Chico César comanda a próxima edição do projeto Tamarear, movimento musical pela conservação das tartarugas marinhas e oceanos, que acontece na Praia do Forte amanhã.



Em permanente inspiração poética, o paraibano apresenta canções de seu último álbum, Estado de Poesia, eleito melhor disco do ano pelo Prêmio da Música Brasileira. Não ficam de fora outros grandes sucessos de seu repertório e algumas inéditas de seu próximo disco, que será lançado ainda este ano.



A abertura do show fica por conta da banda Tamarear, com Luciano Calazans, e participações de Marcos Clement, Aiace, Duda Diamba e Marco Rossi. Juntos, eles cantam músicas pelo meio ambiente.



Uma mostra de vídeos acontece no início do evento, quando serão exibidas produções audiovisuais do Projeto Tamar selecionadas pelo público a partir de um cardápio distribuído antes dos shows. Os vídeos tratam de diferentes temas, como sustentabilidade, educação ambiental, pesquisas, personalidades da cultura e shows realizados pelo projeto.



O Projeto Tamar protege as tartarugas marinhas no Brasil há 39 anos, através de pesquisa e conservação, inclusão social, sensibilização e educação ambiental.

Serviço: Sábado (20), a partir das 18h. Centro de Visitantes do Projeto Tamar (Praia do Forte). Ingressos: R$ 70 | R$ 35.