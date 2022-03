Chico Chico faz show apresentando primeiro disco solo em Salvador

O cantor e compositor Chico Chico sobe ao palco do Trapiche Barnabé neste sábado (5) para apresentar ao público soteropolitano sua estreia solo: o recém-lançado disco “Pomares”, que faz homenagem às mães Cássia Eller e Maria Eugênia. Com 12 faixas compostas pelo artista, o álbum passeia por ritmos como folk, baião e maracatu.Os ingressos estão à venda por R$ 65.

O artista já havia lançado, em 2015, um álbum com a banda 2x0 Vargem Alta (da qual era vocalista, violonista e principal letrista). Já em 2020, se juntou com o cantor e compositor Fran e apresentou “Onde?”, que trazia uma canção escrita pela dupla em meio a regravações de nomes como Sérgio Sampaio, Luiz Melodia e Itamar Assumpção. Em 2021, mais um trabalho em dupla: o disco “Chico Chico & João Mantuano”, cuja faixa “A cidade” foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Aos 28 anos, Chico Chico agora condensa seu amadurecimento artístico em “Pomares”, que conta com produção de Ivan Cavazza e co-produção de Pedro Fonseca. O álbum inclui, ainda, participações de músicos como Luiz Brasil, Walter Villaça, Kiko Horta e Federico Puppi.

O show em Salvador contará com show de abertura da cantora e multiinstrumentista Clariana. A baiana vai apresentar seu trabalho autoral, incluindo sucessos já conhecidos pelo público como “Até depois do fim”, “Sorte Destinada” e “Tudo Bem”, que ganhou dueto com o cantor Saulo Fernandes.



Chico Chico em Salvador

Show de abertura: Clariana

Data: 05/03

Horário: 16h

Local: Trapiche Barnabé

Ingressos: Sympla