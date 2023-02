Chico Diaz e Fátima Mendonça serão o rei e a rainha do bloco Os Mascarados no Carnaval

Fotos: Divulgação Chico Diaz será o rei e Fatinha Mendonça a rainha dos Mascarados

O ator Chico Diaz e a ex-primeira-dama da Bahia, Fátima Mendonça, serão coroados rei e rainha do bloco Os Mascarados no Carnaval de 2023. Os dois, que são amigos de longa data, desfilarão no alto do trio elétrico, que este ano será animado pela cantora Larissa Luz. A dupla promete animar os foliões nesta volta da festa após hiato de dois anos. De acordo com Fatinha (como é conhecida) o convite chegou outras vezes, mas ela não estava preparada em função dos muitos compromissos da política. “Agora chegou de novo e, depois de dois anos sem a festa, achei que estava na hora de aceitar a honraria por considerar que o bloco, no qual já saí algumas vezes, reúne uma diversidade incrível”, diz.

Niver coroado

Já Diaz diz que se sente “Chiconvidado” e não esconde a alegria de por uma noite ser o rei da folia, “Espero estar à altura do que a majestade exige. Tenho um enorme carinho por este bloco no qual já saí algumas vezes, uma inclusive quando o Marco Nanini foi rei. Sobrevivi para contar”, festeja Chico Diaz que será corado rei do bloco exatamente no dia 16 de fevereiro, data em que comemora seu aniversário.

(Divulgação)

Batifun será atração da feijoada de Licia Fabio no Lafayette

Feijão maravilha

Licia Fabio e Karine Queiroz comandam, neste sábado (11), das 12 às 17h, a Feijoada D´Licia, evento pré-carnavalesco que já virou uma tradição do verão soteropolitano. Desta vez, o evento, exclusivo para convidados, acontece no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, e será animado pelo grupo de samba Batifun.

Cravo & Gandhy

Christian Cravo vai lançar no Rio o livro Gandhy por Christian Cravo, que retrata integrantres do bloco Filhos de Gandhy. O lançamento em solo carioca acontece no próximo dia 14, às 18h, na Galeria da Gávea. A obra reúne 100 fotografias, ensaio crítico de Antônio Risério, prefácio de Gilberto Gil e é editado, em português e inglês, pelo selo Apuena, do próprio autor. A publicação já foi lançada em Salvador em 2018, juntamente com uma exposição no Palacete das Artes.



Alô folia

Rafael Freitas e Victor Carvalho comandam nesta quinta-feira (9), às 17h, na Casa do Carnaval, uma grande festa pré-carnavalesca. O evento é exclusivo para convidados e terá show de Alexandre Peixe. Durante a festa, haverá também uma ação do Correio que apresentará o projeto de cobertura do Carnaval que vai chamar Correio Folia. Além da Casa do Carnaval, a equipe do Alô Alô Bahia Fará uma ação surpresa no Museu da Energia, que fica no prédio ao lado de onde vai rolar a festa.



Não ao assédio

A L’ Oréal vai realizar uma ação de conscientização de combate ao assédio durante o Carnaval no camarote Expresso 2222. No espaço de Flora e Gil será montado um painel com frases de incentivo ao combate ao assédio onde convidados poderão se fotografar e levar a imagem no formato polaroid.. A ação é parte da campanha Stand Up: L´Oréal Paris que ensina mulheres e homens a agirem nesses casos. O programa lançado em março de 2020, em parceria com a ONG Right To Be (ex-Hollaback!), utiliza a metodologia dos 5Ds (Distrair, Delegar, Documentar, Disponível, Deter) para ajudar pessoas a intervirem com segurança quando testemunham ou sofrem assédio.



Balé no castelo

O Balé Folclórico da Bahia apresenta nos dias 12 e 25 deste mês, no Castelo Garcia D´ávila, na Praia do Forte, o espetáculo Herança Sagrada – A Corte de Oxalá, que já foi aplaudido na América, Europa, Caribe, Oceania e África. As apresentações vão acontecer, às 19 horas, com entrada gratuita. Neste mesmo período, só que às 15h, serão realizados workshops de Dança Afro, direcionado a estudantes de escolas públicas da região de Mata de São João.

(Divulgação)

Karine Poggio vai comandar cozinha de wine bar

De casa nova

A chef Karine Poggio trocou o Bistrô das Artes, no Carmo, pelo Vinking Wine, uma loja de vinhos na Pituba que a partir de março contará com um wine bar que terá cardápio assinado por ela. O novo projeto da marca de Daniel Freire terá, além dos mais de 500 rótulos de vinhos, um menu especial e capacidade para receber até 70 clientes.

Celebração

O Núcleo Innovare, uma das maiores escolas de pós-graduação da Bahia., comandada por Leonardo Provedel, Marcio Lisboa e Lucas Cattony, celebrou 10 anos de atuação, com um evento para convidados neste final de semana, no restaurante Veleiro, no Yacht Clube.

(Divulgação)

Bailinho de Quinta se apresenta no Fasano

Sunset

O Bailinho de Quinta vai aportar no rooftop do Fasano, nesta quinta-feira (9) para um show especial de pré-carnaval. A festa, que terá ainda a DJ Anne Louise, está marcada para as 20h e os convites, que incluem bebidas, já estão à venda.