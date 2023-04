Chico enlouquece a tietagem na Concha Acústica

E quem disse que, para arrancar suspiros e gritinhos dos fãs, é preciso ser jovem, atlético e ter pose de galã? Aos 78 anos, Chico Buarque continua despertando sua tietagem e isso ficou muito claro nesta sexta-feira na Concha Acústica, quando ele apresentou o primeiro dos três shows da turnê Que Tal Um Samba?, que vai até domingo.

"Tira tudoooo!", gritou uma fã quando o artista tirou o blazer para cantar Choro Bandido e sentar num banco com seu violão. "Vim aqui pra te ver, Chicoooo!", gritava outra. E bastava o cantor fazer qualquer referência à Bahia, que a plateia novamente não se continha. Foi assim em Biscate, quando ele cantou "Vamos pra Bahia, dengo!" e em Samba do Grande Amor, no verso "Reservei hotel, sarapatel e lua-de-mel em Salvador".

E não havia limites para a tietagem. Manuelle Cardozo, que saiu de Ipiaú, a 360 quilômetros de Salvador para ficar no gargarejo. Dona da página Joga Pedra na Geni no Instagram (@jogapedra_nageni), a ilustradora de 37 anos usava uma camisa cujo design havia sido criado por ela mesma, com base na capa do primeiro álbum do artista. Aquela da foto com a cara de Chico alegre de um lado e triste, do outro, que já rendeu muitos memes.

O nome da página de Manuelle, claro, faz referência à música de Chico Geni e o Zepelim, da Ópera do Malandro. "Criei a página durante a pandemia, para criticar o governo da época. E sabia que ia ser 'apedrejada'. Então, daí surgiu o nome", revela a fã, que hoje tem uma linha de produtobaseada no perfil. Feminista, Manuelle compreende que algumas canções de seu ídolo, como Com Açúcar e Com Afeto, hoje sejam consideradas machistas. Mas defende que é preciso entender o contexto da época do lançamento e diz ser contra o "cancelamento" das músicas, que precisam, sim, continuar a ser escutadas.

Paulo Goetze, Paulla Priscila e Manuelle Cardozo

As duas últimas têm perfis no Instagram baseados na obra de Chico: Chico Paratodos e Joga Pedra na Geni

Aracaju

De mais longe, veio Igor Emanuel Oliveira, que saiu de Aracaju. O estudante de 18 anos chegou às 16h30 na Concha para ficar na primeira fila. Ouvinte de Chico desde criança, foi aos 15 anos que começou a mergulhar fundo na discografia do ídolo, de quem faz questão de ter alguns LPs, incluindo o clássico Construção (1971). Quando questionado sobre a primeira canção de Chico que lhe tocou, ele fica com O Meu Guri, de 1981.

Coube a Mônica Salmaso a abertura do show, que teve início com a canção Todos Juntos, que Chico escreveu para o espetáculo Saltimbancos. Mônica cantou seis músicas antes da entrada do anfitrião e admitiu que estas apresentações têm sido para ela a realização de um sonho: "Aqui quem tá falando é a Cinderela", disse.

Mônica Salmaso é a convidada de turnê

Enquanto Mônica esteve sozinha no palco, foi mais fácil conter a excitação do público e, até ali, todos estavam bem comportados, sentados, observados por doze seguranças que não deixaram o público ocupar o famoso fosso da Concha e que às vezes é invadido. A produção até colocou umas cadeiras ali, para familiares de Chico, mas eles se recusaram a sentar. Preferiram a arquibancada mesmo. "É gente como a gente", comentou uma pessoa na plateia.

Mas bastou Chico ser anunciado e as pessoas começarem a levantar. Logo os seguranças se renderam. “Pode descer, pode descer!”, dizia o chefe da equipe aos colegas, autorizando o público a sentar entre o palco e a arquibancada. Mas todos permaneceram sentados mesmo. E nem sinal da confusão do "senta-levanta" que foi visto no show de Zé Ramalho, na última semana.

Igor Oliveira e Gabriel Guimarães. Igor veio de Aracaju para ver o ídolo pela primeira vez e ficou na primeira fila