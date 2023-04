Chico Mazzoni comemora 40 anos de carreira com exposição

O artista plástico baiano Chico Mazzoni volta à cena com uma mostra em que reúne pinturas para marcar as quatro décadas de exposições individuais. O lançamento acontece nesta terça (18), 19h, no Museu Náutico da Bahia. Os 18 trabalhos (sendo 12 inéditos) são retratos que mesclam a aparência real dos retratados com personagens que, aos olhos do artista, funcionariam como alter ego, criando uma narrativa de rostos, formas, almas e afetos.

Artista plástico, arquiteto e professor, Chico Mazzoni chega à sua 20ª exposição individual concretizando um sonho antigo de trabalhar com retrato, tema que ele experimentou bem jovem, quando ainda não atuava profissionalmente. Entretanto, em Retrato Falado, o artista traz uma série que vai muito além de um projeto de pintura de retratos. Em vez disso, Chico procurou, como ele diz, “capturar um sentimento, uma afetividade, um viés importante da alma dos modelos escolhidos”.

“Estive menos preocupado com a verossimilhança física e mais preocupado com um clima, uma atmosfera, uma característica, um desejo dos meus retratados. O projeto no seu cerne, colocou para mim, de início, um desafio: buscar um personagem para cada eleito, acreditando que ele se identificaria com este personagem, ou pelo menos, tentar convencê-lo desta potencialidade. Numa espécie de realismo fantástico, pintei cada um como se fosse o seu próprio alter ego”, conta Chico.

(divulgação) (divulgação) (divulgação) (divulgação)

Os retratados de agora são pessoas do convívio do artista, como amigos, colegas e alunos da faculdade onde leciona, que revelam algo da sua personalidade ou desejo através de personagens como Princesa Egípcia, Imperador da Mata, Dançarino de Pavana, Infanta Margarita de Bourbon e Cigana. “A escolha dos modelos não obedeceu a nenhum critério, nenhuma lógica inicial, aconteceu pela simples razão de eu conseguir ver neles personagens que eu gostaria de pintar, e neles encontrei essa motivação. Obviamente que estas intenções foram dialogadas com os retratados, para que o consentimento do jogo fosse pleno, sendo esta interação primordial na composição do projeto”, explica.

Criadas ao longo do ano de 2022 e início de 2023, as 12 pinturas inéditas de Retrato Falado se juntam a seis trabalhos que retratam personalidades e personagens como a modelo Gisele Bündchen, o cantor Mick Jagger e o papagaio Zé Carioca, e que já haviam sido integrados a mostras anteriores de Mazzoni - Tramas Sinceras (2014), e Pop-up (2006), recortes que dão uma dimensão complementar e fascinante neste novo contexto. Com produção da Expoart e apoio do Museu Náutico da Bahia, a exposição é aberta ao público e poderá ser visitada até 21 de maio de 2023.

Serviço: Retrato Falado, de Chico Mazzoni | de 18 de abril, 19h, até 21 de maio, no Museu Náutico da Bahia, Farol da Barra | Visitação: todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h | Entrada franca