Chile convoca embaixador do Brasil em protesto por declarações de Bolsonaro

O Chile convocou nessa segunda-feira (29) o embaixador do Brasil em Santiago para consultas, como protesto por conta de declarações do presidente Jair Bolsonaro, durante debate ontem na Band. O brasileiro acusou o colega chileno, Gabriel Boric, de "queimar o metrô" em protestos no anos de 2019.

"Consideramos essas acusações gravíssimas. Obviamente são absolutamente falsas e lamentamos que em um contexto eleitoral as relações bilaterais sejam aproveitadas e polarizadas por meio da desinformação e das notícias falsas", disse Antonia Urrejola, ministra das Relações Exteriores do Chile.

"Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile?", disse Bolsonaro, ontem, ao criticar o país.

Urrejola disse ao jornal chileno La Tercera que não é assim que se faz política e que mesmo com diferenças ideológicas dois chefes de Estado devem manter uma relação de respeito.

“Esperamos poder continuar enfrentando os diferentes desafios como povos irmãos que somos, apesar dessas declarações do presidente Bolsonaro”.