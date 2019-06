Chile volta a Salvador com quatro titulares de 10 anos atrás

A Fonte Nova voltará a ser colorida por azul, vermelho e branco. O elenco do Bahia está de férias, mas o Chile fará as honras. Atual bicampeã da Copa América, a seleção apelidada de La Roja enfrenta o Equador nesta sexta-feira (20), às 20h. Favorita a vencer o jogo, a equipe treinada por Reinaldo Rueda garante a classificação antecipada às quartas de final se vencer.

A última vez que o Chile jogou em Salvador foi há quase 10 anos. No dia 9 de setembro de 2009, a equipe comandada por Marcelo Bielsa perdeu para o Brasil por 4x2. Suazo fez os gols dos visitantes no estádio de Pituaçu. O time verde e amarelo era comandado por Dunga e marcou com Júlio Baptista e Nilmar, que encontrou o caminho das redes três vezes.

Entre os jogadores do Brasil que estiveram em campo naquele duelo, Miranda, de 34 anos, e Daniel Alves, 36, estão nesta edição da Copa América. Na atual seleção do Chile, o número é maior. Seis atletas que jogaram em Salvador dez anos atrás fazem parte da delegação: os zagueiros Medel, de 31 anos, e Jara, 33; os laterais Isla, 31, e Beausejour, 35; o meia Vidal, 32; e o atacante Sánchez, 30. Desses, só Jara não é titular atualmente. Em 2009, Isla foi reserva.

Seleção do Chile em 2009, em Pituaçu. Vidal (8), Beausejour (15), Medel (17) e Sánchez (7) serão titulares hoje na Fonte Nova (Foto: Antonio Saturnino / CORREIO)

Apesar da quantidade de veteranos, o Chile passa por uma reformulação e encara a Copa América como oportunidade de se reabilitar após não ter classificado para a Copa do Mundo da Rússia, disputada no ano passado. Na estreia, segunda-feira (17), goleou o Japão por 4x0 no Morumbi.

"Essa Copa vai ser muito importante porque vai dizer em que nível estamos, se vamos brigar pela classificação para o Catar (Copa do Mundo de 2022). Mas sabemos que temos jogadores jovens, que é um processo novo e que essa Copa vai ser muito difícil. Neste momento estamos pensando em ganhar a Copa América, e não nas Eliminatórias. O primeiro objetivo é brigar pela Copa América", pontuou o meia Arturo Vidal, que joga no Barcelona e é uma das referências da seleção.

Comparação:

Em 2009, o Chile jogou em Pituaçu com: Bravo; Jara, Medel, Ponce e Beausejour; Carmona, Millar (Isla), Vidal (Cereceda) e Matías Fernandez; Alexis Sánchez e Suazo (Valdivia). Técnico: Marcelo Bielsa.

Em 2019, o time provável para enfrentar o Equador na Fonte Nova tem: Arias; Isla, Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal; Fuenzalida, Vargas e Alexis Sánchez. Técnico: Reinaldo Rueda.