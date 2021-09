Chile x Brasil: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira inicia a maratona de três jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. A primeira missão na Data Fifa de setembro será diante do Chile, nesta quinta-feira (2), pela nona rodada da competição. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O duelo será transmitido pela TV Globo, na tv aberta, e pelo SporTV, na tv fechada. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será nesta quinta-feira (2), no estádio Monumental de Santiago, no Chile. A bola rola a partir das 22h.

Prováveis escalações

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar e Arturo Vidal; Luis Jiménez, Eduardo Vargas e Jean Meneses. Técnico: Martín Lasarte.

Brasil: Weverton, Daniel Alves, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Hulk, Gabigol e Neymar Técnico: Tite

Arbitragem

Diego Haro, auxilizado por Jonny Bossio e Jesus Sanchez. Já o árbitro de vídeo será Victor Carrillo (quarteto peruano).