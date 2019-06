Chile x Equador na Fonte Nova: 2º menor público da Copa América

O fato do duelo entre Chile e Equador na Fonte Nova ter acontecido nesta sexta-feira (21), entre dois feriados na Bahia, não passou impune. Quase sem brasileiros nas arquibancadas, o estádio recebeu o segundo pior público desta Copa América.

Foram apenas 11.946 pagantes, quase todos chilenos. Este número equivale a 28% da lotação da arena. Este público só não foi pior que o de Venezuela 0x0 Peru, em Porto Alegre, que teve 11.107 pagantes - 18% da ocupação.

A renda na Fonte Nova, porém, foi milionária. R$ 2.551.770,00 foram arrecadados, o que dá um tíquete médio de R$ 213,60.

Outro jogo do Equador aparece como o terceiro pior público do torneio. Foi no duelo com o Uruguai, vencido pela Celeste por 4x0, que teve 13.611 pagantes no Mineirão - 21% da ocupação.

A queda de público na Fonte Nova foi drástica. Na primeira partida em Salvador - Colômbia 2x0 Argentina - o estádio recebeu 34.950 pessoas. Já no duelo da Seleção Brasileira com a Venezuela, que acabou 0x0, o público foi de 39.622 pagantes.