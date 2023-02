China chama de 'reação exagerada' ataque dos EUA a balão

O ataque dos Estados Unidos a um suposto balão espião chinês, que sobrevoava a costa das Carolinas ontem, foi classificado como uma "reação exagerada" pelo país asiático. Em comunicado hoje, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que se reservava o direito de "tomar novas ações" e criticou os EUA por "uma óbvia reação exagerada e uma grave violação da prática internacional".



A China afirma que o balão era de uso civil, destinado a pesquisas meteorológicas, e que havia entrado no espaço aéreo norte-americano por acidente.



Ontem, os militares dos EUA abateram um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul, depois que ele atravessou locais militares sensíveis. O presidente Joe Biden emitiu a ordem, mas queria que o balão fosse derrubado ainda mais cedo, na quarta-feira.



Uma operação estava em andamento nas águas territoriais dos Estados Unidos no Oceano Atlântico para recuperar os destroços do balão, que voava a cerca de 60 mil pés e tinha o tamanho estimado de três ônibus escolares. O balão foi derrubado por caças da Força Aérea, segundo dois oficiais que não estavam autorizados a discutir publicamente o assunto e falaram sob condição de anonimato.