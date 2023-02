China confirma ser origem de 2º balão, detectado na América Latina

A China confirmou ser a fonte de um balão que foi detectado sobrevoando a América Latina, descrevendo-o de forma similar a um suposto balão de vigilância derrubado pelos EUA no sábado (4).



Autoridades do Pentágono disseram no fim de semana que o segundo balão foi visto transitando as Américas Central e do Sul, e que ele faria parte de uma frota de balões de vigilância operados pela China. O anúncio veio depois de Washington decidir derrubar, há dois dias, outro balão do tipo que vinha sobrevoando os EUA, o que deflagrou críticas do governo chinês.



Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Mao Ning descreveu nesta segunda-feira (6) o balão avistado na América Latina como um dirigível não tripulado com fins de pesquisa e que havia sido desviado de sua trajetória por más condições climáticas. A explicação é praticamente idêntica à que a China deu para o balão observado nos EUA.



Pequim também prometeu proteger os direitos de uma empresa chinesa envolvida no incidente dos EUA, embora não a tenha identificado. "Esse dirigível desviou-se seriamente de sua rota planejada e acidentalmente entrou nos céus da América Latina e do Caribe", afirmou a porta-voz.



Mao Ning alegou que o balão da América Latina se destinava a pesquisas civis. No fim de semana, porém, um alto funcionário da defesa dos EUA aventou uma hipótese do Pentágono de que tanto o balão dos EUA quanto o detectado na América Latina tinham fins de vigilância. A porta-voz não especificou sobre quais países o segundo balão sobrevoou.