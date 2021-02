China, geopolítica e suas relações com Brasil e Bahia serão tema de webinário gratuito

As atuais disputas geopolíticas entre China e Estados Unidos, assim como a presença do país asiástico no Brasil e até na Bahia serão o tema de um webinário entre os dias 23 e 26 de fevereiro, dentro das atividades do II Congresso Virtual da Universidade Federal da Bahia (Ufba) 2021, que começa na próxima segunda-feira (22).

O evento contarará com seis palestras e tratará de temas como geopolítica e economia, disputa por hegemonia, desigualdades sociais, relações da China com país dos BRICS e do Mercosul, comparações entre Brasil e China, do ponto de vista da economia e das relaçõe sinternacionais e, por fim, da emergência chinesa e da presença do país na Bahia nos últimos 20 anos.

O webinário está sendo promovido pelo Grupo de Pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-hegemonia, Grupo de Estudos em Economia Política e Desenvolvimento, pelos programas de pós-graduação em Ciências Sociais, Relações Internacionais, Economia e pelo Mestrado em Ciência Política da Ufba.

A coordenação geral está a cargo dos professores Jorge Almeida (Ciência Política), membro da Pós-Graduação em Ciências Sociais e Mestrado em Ciência Política e Renildo Souza (Economia), membro dos Programas de Pós-Graduação em Relações Internacionais e em Economia.

As atividades são abertas ao público e gratuitas. Será possível assistir às palestras pelo canal do Congresso no YouTube ou pelo site do Congresso Virtual.

Confira a programação completa:

Webinário “China Atual” 1: China: Estado, economia e geopolítica

Palestrantes: Renildo Souza (UFBA), Valéria Ribeiro (UFABC) e Elsa Kraychete (UFBA). Coordenação, Jorge Almeida (UFBA).

Dia 23/2 (terça-feira), das 15h30 às 17h. Sala B.

Webinário “China Atual” 2: A China e a disputa pela hegemonia tecnológica

Palestrantes: José Eduardo Cassiolato (UFRJ), Esther Majerowicz (UFRN) e Jorge Almeida (UFBA). Coordenação de Renildo Souza (UFBA).

Dia 24/2 (quarta-feira), das 15h30 às 17h. Sala B.

Webinário “China Atual” 3: China: projeção internacional e desigualdades sociais internas

Palestrantes: João Lepikson (UFBA), Giovani Damico (UFBA); Andreia Andrade (UFBA), Leonardo Bispo (UFBA). Coordenação de Andréa Ribeiro (UFBA).

Dia 25/2 (quinta-feira), 8h30 às 10h. Sala B.

Webinário “China Atual” 4: As relações da China com os BRICS e o Mercosul e repercussões no sistema internacional

Palestrantes: Fernanda Brandão (UFBA e UERJ), Felipe Campos (UFBA), Andrea Ribeiro (UFBA). Coordenação de Andreia Andrade (UFBA).

Dia 25/2 (quinta-feira), das 13h30 às 15h. Sala B.

Webinário “China Atual” 5: Comparações entre Brasil e China em áreas de economia e de relações internacionais

Palestrantes: Vilson Alves (UFBA), Dênis Paiva (UFBA e UFABC), Ramon Porphirio (UFBA), André Coelho (UFBA). Coordenação de Giovani Damico (UFBA).

Dia 26/2 (sexta-feira), das 8h30 às 10h. Sala B.

Webinário “China Atual” 6: A emergência chinesa e sua presença na Bahia nos últimos 20 anos

Palestrantes: Jorge Ribeiro (UFBA), Andreia Bomfim (UFBA); Marlon Rodriguez (UFBA) e Jorge Almeida (UFBA).

Dia 26/2 (sexta-feira), das 13h30 às 15h. Sala B.