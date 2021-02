Chinesa CanSino diz que sua vacina tem eficácia superior a 65% contra covid-19

A chinesa CanSino Biologics anunciou nesta quarta-feira (24) que sua vacina contra a covid-19 tem eficácia superior a 65% contra todos os casos sintomáticos da doença. O imunizante, conhecido como Ad5-nCoV, tem eficácia geral de 65,28% na prevenção de todos os casos 28 dias após a aplicação da primeira dose, explicou a empresa. Para casos graves de covid-19, a eficácia da vacina é de 90,07% num período de 28 dias após a primeira dose.

A CanSino fez parceria com o Instituto de Biotecnologia de Pequim e com a Academia de Ciências Médicas Militares da China para desenvolver a vacina. Os dados se baseiam na vacinação de mais de 40 mil voluntários e numa análise preliminar de testes em fase 3 conduzidos no Paquistão, México, Rússia, Chile e Argentina, acrescentou a empresa.

A CanSino, que está entre as principais desenvolvedoras chinesas de vacinas contra a covid-19, disse também que a eficácia de seu imunizante atende às exigências da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da agência reguladora de medicamentos da China. Fonte: Dow Jones Newswires.