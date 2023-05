Chineses mostraram interesse em plano ferroviário no Fórum Bahia-China, diz pesquisador

O último dia do Fórum Bahia-China, que aconteceu nesta sexta-feira (19), no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, foi marcado pela apresentação de temas sobre negócios em energia, relações comerciais, infraestrutura e sistemas inteligentes. Responsável por discutir sobre "Oportunidades em infraestrutura ferroviária", Bernardo Figueiredo, representante da Fundação Dom Cabral, comemorou a realização da conferência e o interesse dos representantes chineses no Plano Ferroviário da Bahia.

Oficialmente apresentado em fevereiro deste ano, o Plano Estratégico Ferroviário da Bahia, realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC), foi um dos destaques do último dia do Fórum Bahia-China. De acordo com Figueiredo, os representantes chineses "se mostraram muito interessados" no assunto.

"Eles buscaram informações mais detalhadas e acho que tem grande interesse em participar desse empreendimento, mas precisa ser dado o próximo passo por parte do Governo do Estado, do Governo Federal, que é preparar os projetos para serem licitados na forma de parceria pública privada. Então, tem um trabalho a ser feito pra dar condição de investidores participarem desse esforço de investimento tão necessário pro estado", pontuou.

Para o pesquisador, o encontro serviu para mostrar o potencial de desenvolvimento do estado. "Os chineses, com o grande desenvolvimento que eles têm na tecnologia, especialmente na tecnologia de transporte, mas também em outras tecnologias, são parceiros que podem ser fundamentais nessa alavancagem do desenvolvimento", afirmou em entrevista exclusiva ao Correio.

O diretor de estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Edgard Porto, responsável por discutir sobre "A logística de transportes como fator de desenvolvimento regional na Bahia" na última quinta-feira (18), segundo dia do evento, comentou sobre a importância de projetos de ferrovias na Bahia.

“Um projeto para Bahia significa pensar em projetos de ferrovias que possam integrar a Bahia com Centro-Oeste brasileiro, com o Nordeste e com o Sudeste. Isso pode mudar o perfil da economia baiana porque vai facilitar a atração de novos investimentos, indústrias, serviços, comércio, etc. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar força e atração de fluxo da macrorregião de Salvador para que a gente transforme a Bahia num portal de circulação, um portal de logística.”, disse Edgard.

Ponte Salvador-Itaparica

Apesar do fórum debater relações entre Bahia e China, a ponte Salvador-Itaparica, projeto de responsabilidade dos grupos chineses CRCC Investimento Latino-América e CR20 Brasil, não foi assunto durante os três dias de conferência. De acordo com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Angelo Almeida, o evento priorizou discussões sobre possíveis novas negociações.

"O tema da ponte já está muito avançado. Então, não fez parte da nossa discussão. O que foi trabalhado neste fórum foi mais a perspectiva de novos investimentos. Nós apresentamos o nosso potencial mineral, o potencial da Bahia pra receber investimentos de estrutura ferroviária, pra receber investimentos, inclusive, da importação pelo governo chinês, pelo povo da China, futuramente de carne bovina", explicou o secretário.

Conforme Angelo Almeida, a situação da ponte já está em "estágios finais de acerto" e possui um olhar especial do governo federal. "O presidente Lula já declarou que está muito articulado de fazermos estudos necessários para apresentar uma proposta de engenharia financeira pra solucionar de vez o último problema que pega com a ponte", concluiu.

O Fórum Bahia-China foi realizado pela SEI, em conjunto com a Casa Civil e a SDE, com participação das pastas de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Meio Ambiente (SEMA) e Infraestrutura (Seinfra). De acordo com a assessoria do evento, a conferência recebeu 30 palestrantes, que foram divididos em mesas e painéis ao longo dos três dias. Além de Bernardo Figueiredo, nomes como Moisés Schmidt, vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Wan Guangfeng, diretor geral da PetroChina Brasil, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Angelo Almeida, responsável por mediar as mesas de discussão, passaram pelo Fórum no dia de encerramento.

*Com orientação da subeditora Monique Lôbo