'Choque de Cultura' vai comentar o Oscar 2019 ao vivo

Achou que o Choque de Cultura ia ficar de fora da transmissão do Oscar 2019? Pois o grupo de humoristas, que acaba de renovar contrato com a Globo, vai comandar uma live do Oscar no Gshow. O anúncio foi feito no Twitter da emissora e dos próprios humoristas, que também revelaram a novidade no programa Tá no Ar da última terça-feira (19).

"Maurílio, o maluco da lan house de Jacaraípe vai fazer a live do oscar pra gente ou não vai? @raulchequer", brincou Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), que compõe o grupo ao lado de Maurílio (Raul Chequer), Renan (Daniel Furlan) e Julinho da Van (Leandro Ramos). "Todos os prêmios vão ter cobertura. Todos eles, até aqueles que eles apresentam no intervalo, na área de serviço do Oscar", respondeu Renan (Daniel Furlan).

O perfil do GShow entrou na brincadeira e se meteu na conversa: "Galera, peraí. A live do Oscar de vocês vai ser feita aqui. Maurílio assinou o contrato representando vocês. #ChoqueNoOscar". A live do Choque de Cultura vai começar por volta das 20h de domingo (24) e deve durar até o fim da premiação, por volta de 2h.

No ano passado, o grupo comandou uma live em que os humoristas encarnaram os personagens em variadas esquetes ao longo de mais de cinco horas ininterruptas, simultaneamente aos acontecimentos do Oscar. O vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações.