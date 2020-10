Chorado: Argentina ganha do Equador com gol de pênalti de Messi

Sem correr riscos, mas também sem qualquer brilhantismo, a Argentina começou a busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 com uma vitória magra. Com um gol de Messi de pênalti nos minutos iniciais do primeiro tempo, derrotou o Equador por 1x0, em La Bombonera, pela rodada inicial das Eliminatórias Sul-Americanas.



Apesar de ter triunfado, a Argentina teve uma atuação apagada. Nunca conseguiu acelerar o jogo, marcou o seu gol graças a um pênalti questionável marcado pela arbitragem e exibiu pouca vontade para ampliar o placar. E se não teve sua meta ameaçada, isso também se deu pela nulidade ofensiva que foi a equipe equatoriana na noite desta quinta-feira (8).



A partida foi realizada com os portões fechados em função da pandemia do coronavírus, algo que foi comentado por Messi após o apito final. "Foi um ano complicado pelo que estamos vivendo. Poder voltar a jogar pela seleção e dar alegria às pessoas com a vitória, além do jogo, serve para descomprimir um pouco. Envio muita força a todos os argentinos", disse o craque, autor de um gol de pênalti aos 12 minutos, após infração em Ocampos.



A Argentina não atuava desde novembro de 2019, uma inatividade que Messi avalia ter atrapalhado a seleção. Mas destacou a importância de iniciar a Eliminatórias com vitória, para evitar sustos, como no classificatório para a Copa da Rússia.



"Foi importante começar ganhando porque sabemos como são difíceis as Eliminatórias. Os jogos são sempre difíceis, esperávamos este nível, não jogamos há muito tempo. A ansiedade também torna as coisas complicadas", acrescentou, após o jogo.



As seleções voltarão a jogar na próxima terça-feira. No Hernando Siles, em La Paz, às 17 horas, a Argentina visitará a Bolívia. Uma hora depois, no Casa Blanca, em Quito, o Equador receberá o Uruguai, que estreou com vitória sobre o Chile por 2x1.