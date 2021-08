Chorando, Messi se despede do Barça e diz que PSG é possibilidade

O argentino Lionel Messi se despediu do Barcelona neste domingo (8), em coletiva emocionada no Camp Nou. Foram mais de 20 anos no clube, onde chegou ainda menino. Ele confirmou que existe uma possibilidade de ir para o PSG, mas diz que ainda não há algo fechado.

Centenas de torcedores fizeram uma vigília do lado de fora do estádio para apoiar o maior ídolo do clube. Messi chegou e foi direto para o auditório, decorado com os 35 troféus que ele conquistou com o Barça.

"Não sei se vou conseguir falar. Nos últimos dias estive pensando, me perguntando o que poderia dizer. Isso é muito difícil para mim depois de uma vida inteira. Eu não estava preparado", iniciou Messi. "No ano passado, quando estourou a bagunça do burofax, eu estava (preparado), eu sabia o que tinha a dizer. Mas este ano não. Estava convencido de que continuaria aqui, em casa. É o momento mais difícil da minha carreira", garantiu, em meio às lágrimas.

Jogadores do Barceloina, como Piqué, Ter Stegen, Alba e Busquets, acompanhavam do auditório, ao lado de familiares, amigos e jornalistas. Muitos dos presentes também foram às lágrimas.

"Nunca imaginei minha despedida, mas não teria imaginado assim. Eu gostaria de ter feito isso no campo, de ter ouvido os últimos aplausos. Senti saudades do público na pandemia, de poder comemorar um gol com eles. Estou saindo deste clube sem vê-los há mais de um ano e meio. Se eu tivesse imaginado, teria sido com o estádio lotado", disse o argentino, emocionado.

Ele disse que o Barça sempre estará em seu coração. "Aconteceu assim e, repito, agradeço o carinho de todos esses anos. Passamos bons e maus momentos, mas o carinho sempre foi o mesmo. Reconhecimento e amor. Sempre amarei este clube. Espero poder voltar em algum momento para fazer parte deste clube".

Próximos passos

A saída de Messi aconece por conta de obstáculos com limite salaria na La Liga e dificuldades financeiras. Agora, Messi diz que ainda não tem destino certo.

"Acho que Laporta já disse tudo que tinha para dizer. Tudo estava resolvido, mas por causa da questão da La Liga, não pode ser feito. Não há nada mais do que isso. Tínhamos tudo combinado. Fiz tudo o que era possível", garantiu. "Da minha parte nunca enganei ninguém. Baixei 50% do meu salário. Não havia mais nada a fazer".

Ele ainda disse que o Barcelona é mais importante que qualquer jogador. "O Barça tem um plantel muito grande, com certeza os jogadores vão continuar chegando. Os jogadores passam, como disse Laporta. Ninguém é mais importante que o clube. As pessoas vão se acostumar, como sempre acontece com tudo. Vai ser estranho, mas há bons jogadores. Tudo se encaixará", acredita.

Messi confirmou que negocia com o clube francês PSG, onde joga o amigo Neymar. "Bem, o PSG é uma possibilidade. Neste momento não tenho nada combinado com ninguém. Vários clubes se interessaram e ainda não há nada fechado. Estamos conversando, obviamente", diz.

Mais títulos

O jogador está com 34 anos e diz que não pensa em parar. Ele citou o brasileiro Daniel Alves, ex-companheiro de Barcelona, como inspiração para seguir em campo. "A torcida do Barça me conhece. Eles sabem que eu quero continuar competindo. Se eu tivesse ficado aqui, teria lutado para ganhar tudo e eles vão entender que quero continuar somando títulos. Parabenizo o (Daniel) Alves pela conquista da medalha olímpica e quero ir atrás dele, estou perto. A minha intenção era ficar, não foi possível e agora tenho que encontrar o meu caminho. Competir e continuar a ganhar. Voltar a ganhar a Champions League e mais títulos será um dos meus objetivos".