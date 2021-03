Chorão: Marginal Alado ganha primeiro trailer; assista

Oito anos após sua morte, Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., tem sua sua vida retratada através de um documentário chamado Chorão: Marginal Alado. O músico morreu em 6 de março de 2013.

O primeiro trailer saiu nesta terça (16). Veja aqui:

O longa, com estreia marcada para 8 de abril, nos cinemas e nas plataformas de streaming (NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.), vai contar a vida e a carreira do vocalista do Charlie Brown Jr. a partir de imagens do acervo pessoal do músico, gravações inéditas e depoimentos de familiares e amigos, como Zeca Baleiro, Marcelo Nova, João Gordo e Champignon, baixista da banda e encontrado morto em seu apartamento seis meses depois do óbito de Charlie Brown.

Estreia do documentário será dia 8 de abril (divulgação)

A direção da obra está a cargo de Felipe Novaes. Chorão: Marginal Alado foi eleito como melhor documentário nacional por votação popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Chorão: Marginal Alado, tem produção da O2 Filmes.