Chris Brown afirma que fará shows no Brasil: ‘Não esqueci de vocês’

Chris Brown afirmou, no sábado (26) que fará shows no Brasil com a próxima turnê Under The Influence. A declaração veio depois do anúncio da viagem mundial com a sua música - em novembro, ele lançou o disco BREEZY - It’s Giving Christmas.

Ao revelar no Instagram as cidades europeias por onde se apresentará a partir de fevereiro de 2023, fãs do artista pediram para ele visitar outros locais, como o Brasil. "Não esqueci de vocês... Só posso dizer que estou indo", escreveu Brown em seus Stories.

Com promessas para apresentações no Japão e na Austrália, o rapper passa por Londres, na Inglaterra; Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Bruxelas, na Bélgica; Amsterdam, na Holanda. "Novas datas devem ser adicionadas", legendou ele no post do anúncio da turnê Under The Influence.

Agressões

Em 2009, quando namorava a cantora Rihanna (33), Chris Brown se declarou culpado por tê-la agredido e foi condenado a seis anos com liberdade condicional e seis meses de serviços comunitários. Em 2014, o artista foi condenado a ficar mais 131 dias na cadeia por violar a condicional no caso de agressão contra a cantora.

Em 2016, o cantor foi denunciado por ameaçar uma mulher com uma arma de fogo em Las Vegas, Nevada (EUA). Ele foi preso e liberado após pagamento de fiança. No mesmo ano, um ex-empresário que trabalhou para Chris Brown, Mike G, entrou com processo contra o cantor por agressão física. No relatório divulgado na época, ele acusou Brown de atacá-lo sem motivo com socos no rosto e no pescoço.

Em 2018, ele foi acusado de incentivar e auxiliar o estupro de uma mulher durante uma festa em sua casa, no ano anterior. E em 2019, o cantor chegou a ser preso por outra acusação de estupro, em Paris.