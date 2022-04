Chris Rock diz que está quase curado do tapa de Will Smith

O humorista Chris Rock voltou a falar sobre o tapa que levou de Will Smith, no mês passado, durante uma apresentação de stand-up, no Lyric Performing Arts Center, em Baltimore, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (22).

De acordo com AceShowbiz, o famoso afirmou que "está bem" e "curado dos cortes e das contusões... na maior parte." Em outro momento do show, ele teria comentado que os "EUA estão com problemas porque todo mundo está com medo de ofender alguém".

"Eu não tenho muitas piadas sobre o que aconteceu - então, se você veio para ouvir isso, me desculpe, porque tenho todo um outro show que já estava escrito antes desse fim de semana. Ainda estou processando o que aconteceu, então vou falar dessa merd* pra valer em outro momento. Vai ser sério, mas também engraçado, acreditem", prometeu

Will Smith foi banido do Oscar por dez anos após ter dado um tapa em Chris Rock na última cerimônia da maior premiação do cinema, no dia 27 de março de 2022. A decisão foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no início de abril, depois de uma reunião do conselho de diretores.

"O conselho decidiu, por um período de dez anos a partir de 8 de abril de 2022, que o sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, incluindo o Oscar mas não limitado a ele", disseram o presidente David Rubin e o CEO Dawn Hudson em carta para os membros publicada pelo portal Deadline.

No dia 1º de abril, Will renunciou à Academia e emitiu uma nota de desculpas a todos os envolvidos. "Estou me demitindo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o conselho considere apropriadas", disse o ator, que era membro da academia, em comunicado enviado à revista Variety.