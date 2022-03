Chris Rock diz que não sabia sobre doença de Jada Smith

Embora o rapper Diddy tenha afirmado que Will Smith e Chris já se reconciliaram após o incidente no Oscar 2022, uma fonte próxima aos artistas desmentiu a afirmação, e afirmando que os atores ainda não conversaram após o tapa. Diddy é amigo de ambos e informou à imprensa que os artistas são irmãos e "é tudo amor".

De acordo com a revelação da nova fonte ao TMZ, Chris e Will não se acertaram, ou trocaram palavras. A atitude inesperada de Will Smith, que reagiu com violência a uma piada de mau gosto sobre sua mulher Jada Smith, surpreendeu Chris Rock, que foi direto para seu camarim após o tapa, e não voltou mais ao teatro, durante todo o evento.

Aos mais próximos, Chris Rock disse que não tinha ciência sobre a doença autoimune de Jada Smith.

Entenda a confusão no Oscar 2022

A confusão aconteceu pouco antes do anúncio do vencedor na categoria de melhor documentário. Chris Rock fazia um monólogo, quando disse que aguardava Jada Smith numa eventual continuação do filme G.I. Jane.

No filme, a personagem de Demi Moore aparece careca porque integra o Exército. Na vida real, no entanto, Jada Smith está careca por sofrer de alopecia.

Em um primeiro momento, Will Smith aparece rindo do comentário, assim como vários dos convidados da noite, mas a câmera mostra que Jada ficou completamente desconfortável com a fala.

A câmera do Oscar corta para Chris Rock e não é possível entender em que momento Will Smith percebe que a esposa não gostou da fala. Fato é que, segundos depois, as imagens oficiais da cerimônia mostram o ator invadindo o palco, se dirigindo a Chris Rock e lhe dando um bofetão.

Em seguida, Will volta para a cadeira, onde estava sentado ao lado da esposa, e grita: "Tire o nome da minha esposa da p**** da sua boca". Ele repete a mesma frase mais uma vez.

Envergonhado, Rock responde "eu irei", olha para o lado e diz: "Essa foi a maior noite da TV".

