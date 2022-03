Chris Rock fala sobre tapa de Will Smith pela primeira vez após o Oscar

Chris Rock se manifestou pela primeira vez após o tapa que levou de Will Smith no Oscar, no último domingo (27). Durante um show em Boston na quarta-feira (3), o comediante afirmou que está "processando o que aconteceu".

A Revista Variety publicou que Chris disse planejar falar sobre o ocorrido na premiação de uma forma mais séria, futuramente, e que decidiu focar nas piadas já anteriormente prontas para o show.

“Bom, como foi o fim de semana de vocês? Eu não tenho muitas piadas sobre o que aconteceu. Então, se você veio para ouvir isso, me desculpe, porque tenho todo um outro show que já estava escrito antes desse fim de semana. Ainda estou processando o que aconteceu, então vou falar dessa m*rda em outro momento. Vai ser sério, mas também engraçado”, disse.

Ainda segundo o site TickPick, que vende as entradas para o espetáculo, o interesse do público pelo show de Chris disparou na após o tapa de Will Smith.

“Vendemos mais ingressos para ver Chris Rock durante a noite do que no mês passado junto”, escreveu a empresa em seu perfil no Twitter.

O valor dos ingressos também aumentou. O preço médio era de US$46 (aproximadamente R$219,22). Agora, equivale a US$341 (R$1.625,10 na cotação atual). A turnê começa neste sábado, 2 de abril, nos Estados Unidos.

Entenda a confusão no Oscar 2022

A confusão aconteceu pouco antes do anúncio do vencedor na categoria de melhor documentário. Chris Rock fazia um monólogo, quando disse que aguardava Jada Smith numa eventual continuação do filme G.I. Jane.

No filme, a personagem de Demi Moore aparece careca porque integra o Exército. Na vida real, no entanto, Jada Smith está careca por sofrer de alopecia.

Em um primeiro momento, Will Smith aparece rindo do comentário, assim como vários dos convidados da noite, mas a câmera mostra que Jada ficou completamente desconfortável com a fala.

A câmera do Oscar corta para Chris Rock e não é possível entender em que momento Will Smith percebe que a esposa não gostou da fala. Fato é que, segundos depois, as imagens oficiais da cerimônia mostram o ator invadindo o palco, se dirigindo a Chris Rock e lhe dando um bofetão.

Em seguida, Will volta para a cadeira, onde estava sentado ao lado da esposa, e grita: "Tire o nome da minha esposa da p**** da sua boca". Ele repete a mesma frase mais uma vez.

Envergonhado, Rock responde "eu irei", olha para o lado e diz: "Essa foi a maior noite da TV".

