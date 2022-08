Christina Rocha detona formato antigo do Casos de Família: 'Repetitivo'

O fim do programa Casos de Família, que era exibido de segunda a sexta, no SBT, teve uma comoção grande nas redes sociais, principalmente daqueles internautas que adoravam as brigas em família. A apresentadora Christina Rocha, comentou sobre o encerramento durante o podcast Vênus.

Segundo ela, o programa foi importante para o seu amadurecimento e entender que nenhuma família é perfeita e várias têm conflitos internos.. "Tirando as brincadeiras, os memes, é um programa importantíssimo para mim. Eu cresci muito como pessoa, apresentadora, lidar com conflitos não é fácil", iniciou.

"É um programa que mostrou de cara os problemas com diversidade, mostrou pai que não aceita filho homossexual, mostrou homens violentos. Às vezes, você sabe que tem problemas, mas não convive com eles. É um programa intenso, são casos reais".

Christina ainda aproveitou para falar que o programa acabou devido ao formato que não tinha mudanças. De acordo com a apresentadora, ela até tentou colocar para outros estados, mas o projeto não avançou.

É um formato engessado. Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo. O que gostaria era de ter feito [o programa] em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, recursos até pela falta de convidados", comentou.

Ela ainda reforçou que o programa sobreviveu muito nesses últimos anos: "Eu já tinha conversado sobre isso, sobre a possibilidade de dar uma melhorada em algumas coisas. Eu já imaginava [que ia acabar], a gente sempre foi o coringa da casa. O Casos de Família é sobrevivente".