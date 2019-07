Chuteira comprada 'fiada' de Daniel foi vendida por presidente

O lateral-direito da Seleção Brasileira Daniel Alves retornou a Juazeiro para receber uma homenagem e encontrou o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, que revelou ao craque que vendeu - fiado - ao pai dele a primeira chuteira que Daniel usou. Na época, o dirigente era vendedor na cidade. O lateral quis saber se o pai dele havia pagado a dívida e a resposta foi positiva. “Graças a Deus meu pai nunca me decepcionou”, riu.

Juazeirense na fila de Daniel

Daniel Alves recebeu a camisa da Juazeirense das mãos de Roberto Carlos e ainda brincou que poderia ter reforçado o Cancão de Fogo nas quartas de final da Série D. O presidente do clube aproveitou para convidar o lateral para encerrar a carreira vestindo a camisa do clube, ainda mais que o Juazeiro, onde Daniel começou, está praticamente inativo. “Ele falou que iria pensar”, disse Roberto Carlos. A fila de pretendentes é grande...

Encontro de ex-presidentes

Mais uma prova que Seu Adherbal era tão querido aconteceu no velório do auxiliar administrativo do Bahia, que trabalhou no clube por mais de quatro décadas. Ex-dirigentes de diferentes épocas, além de ex-atletas, foram se despedir do ‘Velhinho’. Entre eles, estavam os ex-presidentes Marcelo Sant’Ana e Petrônio Barradas e o ex-diretor médico Marcos Lopes, além do interventor Carlos Rátis. Beijoca, Preto Casagrande e Mendes, que vestiram a camisa tricolor, também participaram da cerimônia. O presidente atual, Guilherme Bellintani, que estava viajando, não conseguiu chegar a tempo. Já alguns atletas, por conta da viagem para Chapecó, passaram no velório mais cedo. Em homenagem a Seu Adherbal, as camisas usadas no jogo de ontem continham o nome dele no lugar do dos atletas.

Vitória encosta dois jogadores

Não é um afastamento oficial como aconteceu em abril e em maio, mas o Vitória não conta mais com o goleiro João Gabriel, relacionado só na estreia da Série B, e o volante Rodrigo Andrade, usado pela última vez contra o Atlético-GO, dia 26 de maio. O volante tem contrato até 2020; o goleiro, até 2021.

Feijão treina no Fazendão

Cria da base do Bahia, o volante Feijão está de volta ao Fazendão. Mas apenas para aprimorar a condição física. Desligado do elenco do São Bento no início de julho, o jogador está usando as instalações do CT tricolor para se manter em atividade. Feijão fez apenas dois jogos pelo time paulista.

PES 2020 terá Atlético-MG e Sport exclusivos

No evento em que confirmou a inclusão da Série B do Campeonato Brasileiro no Pro Evolution Soccer 2020 - antecipada pela CORREIO no dia 9 -, a Konami anunciou parcerias de exclusividade com dois times brasileiros: Sport e Atlético-MG. Com isso, é esperado que os clubes constem com nomes reais dos jogadores no game, o que costuma ser dificuldade em relação aos times brasileiros devido às normas de licenciamento. Na ocasião, também foi anunciada uma parceria com o Vasco, que patrocinado pela Konami e estampará a marca do PES 2020 nas mangas do uniforme na “vida real”. A demo do jogo será lançada amanhã.