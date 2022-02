Chuteira de Lionel Messi 'some' em foto oficial do PSG

O Paris Saint-Germain lançou, neste mês, o quarto uniforme para a temporada 2021/22. Mas um detalhe curioso, que passou despercebido inicialmente, está intrigando os fãs de Lionel Messi. A chuteira do astro argentino 'sumiu' de todas as fotos oficiais de divulgação da coleção.

Chuteiras de Messi foram escondidas nas fotos do PSG

(Foto: PSG/Divulgação)

A explicação, porém, é simples. Desde 2018, o clube francês possui parceria com a marca de Michael Jordan, que é vinculada à Nike. E, enquanto a empresa esportiva americana é a fornecedora de material esportivo do PSG, Messi é o garoto-propaganda da Adidas desde 2006.

Assim, para evitar um conflito de patrocínios, o clube colocou uma placa cobrindo as chuteiras do craque argentino, que está sentado na primeira fileira nas fotos. Além dele, outros 12 jogadores do PSG, dos 31 atletas da equipe, usam chuteiras da Adidas, de acordo com o jornal Le Parisien.

Já Mbappé é um dos 15 que usam o equipamento da Nike. O francês, aliás, aparece ao lado de Messi nas fotos do quarto uniforme, mas, como não há conflito de interesses, não tem seus pés escondidos. Outros dois utilizam chuteiras da Puma e um da Mizuno.

O novo uniforme do PSG será utilizado pelos times masculinos e femininos durante a segunda metade da atual temporada. A camisa tem listras vermelhas e detalhes azuis, e é inspirada nos lendários uniformes do Chicago Bulls, onde Jordan fez história na NBA.