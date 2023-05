Chuva causa transtornos em Salvador nesta quarta (24)

A quarta-feira (24) começou com chuvas fortes e alagamentos em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal) do município, foram registradas 98 solicitações de atendimento até às 18h50 da noite. A previsão ainda é de mais chuva para os próximos dias.

Logo pela manhã, parte do muro do Colégio Antônio Vieira desabou, no bairro do Garcia, na Rua Pacifico Pereira. A construção fica em frente a uma pequena encosta e não resistiu a força da água que escorria por ela. Os destroços caíram na calçada.

Imagens veiculadas pela TV Bahia mostram que uma cachoeira se formou na abertura gerada no muro. Ninguém estava passando pelo local no momento, por isso, não há vítimas. O problema também não afetou o trânsito no local.

Outra região prejudicada foi a Calçada, principalmente a rua localizada em frente a antiga estação de trem. A água da chuva se acumulou e deixou a passagem completamente alagada. O volume chegou a cobrir o pneu dos carros que passavam.

Na Rua Cristiano Otoni, no Jardim Apipema, uma árvore caiu e interditou toda a passagem. O vento arrancou a planta da raiz. Os galhos ficaram atravessados na pista e dificultaram o acesso às garagens dos prédios da região. Apesar do acontecimento, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que as rajadas de vento se mantiveram entre fracas e moderadas nesta quarta.

Além destas ocorrências, a Codesal registrou 98 solicitações de atendimento. As três principais foram referentes a ameaças de desabamento (22), avaliação de imóvel alegado (21) e ameaça de deslizamento (17).

A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Segundo previsão do Inmet, a quinta-feira (25) em Salvador será céu encoberto por muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e temperaturas entre 22°C e 28°C.

A previsão se repete na sexta-feira (26) e no sábado (27). A situação muda um pouco no domingo (28), quando a temperatura sobe para mínima de 23°C e máxima de 30°C. Ainda assim, é esperado que o céu fique encoberto por muitas nuvens e ocorram pancadas de chuva isoladas.

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos, o tempo instável é provocado pela chegada de um sistema de baixa pressão no litoral, que deve continuar pairando sobre os soteropolitanos até sexta-feira (26).

“O sistema chega e acaba provocando esse aumento de nebulosidade e ventos úmidos. Então, a umidade que vem dos Oceanos também conduz a queda das temperaturas. É algo comum para este período do ano”, explicou o meteorologista do Cemadec.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) para saber se a árvore que caiu no Jardim Apipema já foi removida, e se os destroços do muro do Colégio Antônio Vieira já foram retirados da calçada, e aguarda retorno.