Chuva com fortes ventos derruba dezenas de árvores em Guanambi

O município baiano de Guanambi foi atingido por fortes chuvas nesta quinta-feira (5). Houve uma média de 60 a 70 mm de precipitação em algumas regiões - quase o total da média mensal, de 106 mm. O mau tempo veio acompanhado de ventos fortes que derrubaram dezenas de árvores. O solo também não resistiu a grande quantidade de água e cedeu, abrindo buracos.

De acordo com a Prefeitura de Guanambi, a chuva começou por volta das 12h30 e durou cerca de uma hora. Apesar de breve, o tempo foi suficiente para derrubar as árvores do Centro Administrativo; da Praça Manoel Novaes, danificando os alambrados da quadra de esportes; e do Canal da Feira.

Queda de árvore danifica alambrados de quadra de esportes, na Praça Manoel Novaes (Foto: divulgação/ Prefeitura de Guanambi)

As quedas das árvores também causaram a destruição da iluminação do Presépio da Praça Feijão e do telhado do memorial da Fundação Joaquim Dias Guimarães, localizado ao lado da Câmara de Vereadores.

Ainda segundo a prefeitura, após o fim do temporal, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Mendel - empresa de serviço na área de limpeza pública - foram enviadas aos locais atingidos para minimizar os prejuízos.

Jequié

No município de Jequié, os prejuízos também seguem sendo contabilizados. Depois da enchente que atingiu a região após a abertura das comportas da barragem da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), 1800 famílias foram afetadas e ainda precisam de doações. Depois que o volume de água do Rio das Contas baixou, os estragos ficaram ainda mais visíveis.

Árvores caídas revelam a força da água. Dezenas de pessoas perderam móveis e objetos pessoais, além de terem tido as casas condenadas pela Defesa Civil do município e estarem desalojadas. À imprensa, moradores relatam que a única ajuda que receberam até o momento foi uma cesta básica, outros, nem isso.

Diante das dificuldades, as famílias pedem ajuda da Chesf, empresa responsável pela Barragem da Pedra. O escoamento feito pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco por causa das fortes chuvas aumentou o nível do rio e causou a inundação de algumas áreas, em 25 de dezembro.

A água atingiu prédios comerciais, casas e comunidades ribeirinhas. Mais de 30 mil pessoas foram atingidas direta ou indiretamente pela enchente. Os prejuízos podem chegar a R$500 milhões. Para ajudar os microempreendedores, o governo do estado está oferecendo crédito a juros zero. Até o momento, mais de R$100 milhões já foram solicitados, segundo a TV Bahia.

Na última terça-feira (03) a Justiça determinou que a Chesf se responsabilize pelos prejuízos e preste assistência à população atingida pela enchente. A reportagem entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado (PGE-Ba), responsável pela determinação, para saber qual o prazo de cumprimento das exigências feitas à empresa, mas até a publicação desta reportagem não houve resposta.