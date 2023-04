Chuva deixa cerca de 1 mil indígenas desalojados no extremo sul da Bahia

Cerca de mil indígenas estão desalojados por conta da chuva na Aldeia Novos Guerreiros, que faz parte do Território Indígena Ponta Grande, entre os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no extremo sul do estado.

Segundo o cacique Tucum Pataxó, 14 aldeias ficaram alagadas por conta das chuvas que caem desde a última sexta-feira (21). Os indígenas tiveram de sair de suas casas para se abrigar em locais disponibilizados pela Prefeitura. Em alguns trechos, só é possível acessar usando um quadriciclo. Segundo a TV Bahia, nesta terça-feira (25), em alguns trechos, a água chegava aos 50cm de altura.

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) informou que está mobilizada para oferecer ajuda humanitária à população do sul e extremo sul da Bahia. A pasta tem dedicado atenção especial aos grupos indígenas que vivem nessas regiões.

“Estamos visitando as aldeias para entrega de doações e avaliação dos danos. Reiteramos o compromisso do Governo do Estado e nos colocamos, permanentemente, em atenção e vigília frente à necessidade dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais prejudicadas pelas chuvas”, disse a titular da Sepromi, Ângela Guimarães, que esteve em Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, acompanhada da superintendente estadual de Políticas para os Povos Indígenas, Patrícia Pataxó.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) 25 municípios foram atingidos. Além de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, os municípios de Ilhéus, Belmonte, e Itapebi também estão com decreto de situação de emergência.

Os demais municípios afetados pela chuva são: Anagé, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista.

Ainda de acordo com a Sudec, até o momento, são 65 desabrigados, 8.081 desalojados e 9.348 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre no extremo sul do estado.

Nesta terça-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) continua atuando no atendimento a população em áreas isoladas na região de Santa Cruz Cabrália. A ação foi iniciada na segunda-feira (24), com a distribuição de cestas básicas, água potável e colchões feita pelas guarnições.