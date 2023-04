Chuva deixa ruas alagadas nesta Sexta-feira Santa

A Sexta-Feira Santa começou com um temporal em Salvador. A chuva forte deixou alguns pontos alagados na cidade, como no cruzamento da Rua Luiz Régis Pacheco com a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), próximo a Baixa do Fiscal, no Subúrbio Ferroviário. Há um alagamento também nas imediações da Rodoviária, onde há retenção no trânsito.

A Rua Nilo Peçanha, que liga o bairro da Calçada à Baixa do Fiscal também está alagada. A água subiu a calçada e deixou os moradores em alerta. Está chovendo em Salvador desde a madrugada, mas a Transalvador informou que não houve registros de acidentes de trânsito até às 8h.

A recomendação é se for sair de casa levar a sombrinha ou guarda-chuva, porque a previsão é de mais chuva durante o dia. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a Sexta-Feira da Paixão será de céu nublado a parcialmente nublado, com chances de até 60% de chuvas fracas a qualquer hora do dia, mas sem risco de deslizamento de terra.

O boletim da Codesal aponta que até as 8h, os bairros do CA, IAPI e Mussurunga registraram o maior acumulado de chuva em 12h. Em seguida aparecem São Marcos, na Baixa de Santa Rita, e Liberdade, na Vila Sabiá.