Chuva em Salvador: asfalto cede e ônibus cai em buraco na Barra

Após fortes chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (8), um ônibus, da empresa Integra Plataforma, que fazia a linha Fazenda Grande/Barra, caiu num buraco na pista na Rua Miguel Burnier na Barra.

O ônibus estava fazendo a primeira viagem do dia retornando para Fazenda Grande. "Nós colocamos uma cones para não acontecer isso, mas o motorista do ônibus passou direto e caiu", contou um comerciante da rua.

Moradores da região informaram que, antes do ônibus, outros três veículos haviam caído no buraco nesta manhã. No local, cones sinalizavam a interdição da faixa, mas mesmo assim o ônibus passou por cima.

O administrador Osmar Castelo Branco, 47 anos, foi um dos motoristas que tiveram prejuízo com o buraco quando seu carro, um Fiat Idea, caiu no local. "Estourou meus dois pneus do lado direito. Troquei recentemente estavam novos. Eu estava sozinho. Foi muito rápido, quando ouvi a pancada estacionei para ver. Agora estou aguardando na borracharia para ver o que posso fazer".

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

O carro do comerciante Gilson Ricardo Jesus, 36 anos, um Hyundai HB20, também caiu no buraco. "Estava indo deixar minha esposa no tabalho , no Itaigara. Foi muito rápido a pancada, me assustei e elas começaram a gritar. Quando parei vi o que tinha acontecido. Agora estou com esse prejuízo de uns R$ 400 para trocar jantes e roda. Foi perda total", lamenta.

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Equipes da Embasa e da Transalvador foram acionadas. Ninguém ficou ferido.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier