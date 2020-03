Chuva em Salvador deixa cidade em alerta nesta sexta-feira (6)

A chuva em alguns bairros de Salvador já coloca a população em alerta na manhã desta sexta-feira (6). De acordo com o registro dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o maior índice de chuvas foi no bairro de Valéria, que teve 34.1 mm de chuva em apenas uma hora.

Logo em seguida, vêm os bairros de Águas Claras e Tancredo Neves, ambos com 3.93 mm de chuva registrado. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para a sexta-feira é de céu nublado com possibilidade de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Há, ainda, riscos de alagamentos pontuais.

A previsão é a mesma para o fim de semana, no sábado (7) e no domingo (8).

Desabamento

A Codesal já registrou 18 ocorrências relacionadas à chuva até 11h desta sexta-feira. Dessas, a maioria era de ameaças de desabamento (5 casos). Houve, ainda, quatro ameaças de deslizamento, um detalhamento e uma árvore ameaçando cair, entre outras situações.