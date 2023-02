Chuva em SP: deslizamento deixa um morto e três feridos em Mauá

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em deslizamentos durante uma forte chuva que atingiu a cidade de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira, 21. A queda de um barranco atingiu duas casas no Jardim Zaira. Uma mulher foi atingida pelos escombros e não resistiu. O marido dela e um parente que estavam no imóvel foram retirados dos destroços com ferimentos. Outra pessoa ficou ferida no desabamento da segunda casa.



Os deslizamentos aconteceram por volta das 20 horas. Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros. A mulher chegou a ser socorrida pelo serviço de resgate, que constatou o óbito. O marido dela foi levado para o Hospital Nardini, mas não havia informações sobre seu estado de saúde. As outras pessoas feridas também foram levadas para esse hospital. No total, a chuva deixou cinco pontos com deslizamentos somente no Jardim Zaira. Houve também a queda do muro de uma garagem de ônibus.



Nesta quarta-feira, 22, equipes da prefeitura e da Defesa Civil inspecionavam as regiões mais atingidas. No Jardim Zaíra, cinco casas estavam em situação de risco e passavam por avaliação técnica para eventual interdição. O serviço de assistência municipal da prefeitura acompanhou a vistoria para dar suporte aos moradores que seriam removidos.



Após entrar em contato com os governos estadual e federal, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) informou que vai decretar estado de emergência devido aos estragos da chuva. O prefeito usou suas redes sociais para pedir compreensão e solidariedade à população "Nesta noite de terça-feira fizemos uma grande força-tarefa para enfrentar uma série de circunstâncias provocadas pelas fortes chuvas em Mauá. No Zaíra enfrentamos sérios problemas com deslizamentos que atingiram residências. Orientamos e apoiamos cada ação na retirada das famílias em situação de risco", escreveu.