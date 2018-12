Chuva forte derruba árvore de Natal instalada na Praça Municipal

Os ventos e a forte chuva que atingiram Salvador na tarde deste domingo (2) derrubaram a árvore de Natal instalada na Praça Municipal. De acordo com a assessoria da prefeitura, a instalação da árvore não estava concluída. Não houve feridos.



O equipamento será inaugurado na terça-feira (4) e, até lá, será colocado no lugar. Também na terça serão inauguradas as decorações do Campo Grande e do Dique do Tororó, dois dos principais pontos da programação natalina da cidade. Além da iluminação especial, os locais recebem apresentação de coral, presépios e outras atrações.

(Foto: Caio Costa/ Leitor CORREIO)