Chuva intensa derruba cobertura de feira livre em Itabuna

As fortes chuvas que caíram na madrugada desta sexta-feira (27) na cidade de Itabuna, localizada no sul da Bahia, derrubaram a cobertura de uma feira livre no bairro Califórnia. No momento do ocorrido, o local estava vazio e não houve vítimas. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 300 metros do telhado da área coberta de mil metros quadrados ruíram. Além das chuvas, a ação dos ventos e a oxidação da estrutura contribuíram para a queda do telhado. Os danos materiais ainda serão avaliados junto aos comerciantes.

Segundo moradores, a cobertura cedeu por volta das 2h da madrugada. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Diretoria da Defesa Civil, determinou a interdição parcial da feira. Os titulares das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública (Sesop) e de Planejamento, Humberto Mattos e Sônia Fontes, que está na interinidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (Siurb), visitaram o equipamento pela manhã e definiram que a área onde funcionavam açougues e balcões para a venda de carnes e pescados será interditada com tapumes para evitar riscos aos feirantes e consumidores.

Coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito, reiterou que a oxidação, fruto de longo período sem manutenção, pode ter agravado a situação que ocasionou o desabamento parcial da estrutura. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, lamentou a situação das feiras livres, cujo estado classificou como "de abandono" desde janeiro de 2021. “Além do desgaste natural, no caso da feira da Califórnia, como os feirantes trabalham com produtos que contém sal e em condições de umidade, o desgaste da estrutura pode ter se acelerado”, afirmou.

De acordo com a Prefeitura, as chuvas têm sido normais nesse janeiro. O único alerta tem sido na região de lavouras de cacau que, graças ao fenômeno La Niña, tem tido chuvas menos pesadas, embora a região sofra com a estiagem, que durou 13 dias. Nesta madrugada, após chover 20 milímetros, o temor é que a água possa impactar negativamente as plantações.

Previsão do tempo

Para este fim de semana, a previsão do tempo para Itabuna garante sol com muitas nuvens durante o dia. Com o tempo nublado, a possibilidade de chuva é de 90%. No entanto, o índice de precipitação só deve alcançar, no máximo, 14 milímetros, segundo o Climatempo. Já a temperatura pode variar entre 24ºC e 31ºC.

No sábado, as chuvas podem cair a qualquer hora. Para o domingo (29), a previsão é de sol e aumentos de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite.