Chuva provoca deslizamento e famílias deixam casas em São Gonçalo do Retiro

A chuva continua fazendo estrago em Salvador. Na Rua Manoel Vitorino, no bairro de São Gonçalo do Retiro, houve um deslizamento de terra na madrugada de quinta-feira (8). Por lá, a terra desceu e quase invadiu residências que ficam mais próximas ao morro onde houve o problema. Ao menos três casas foram afetadas e os moradores ficaram assustados com o risco.

Djanira Souza dos Santos, 56 anos, mora em uma dessas casas com o irmão, dois filhos e um genro. Ela relata o susto que a família passou e o estado de medo que estão desde então. "Foi um baque forte, quando a gente viu a terra estava na nossa porta. Com tanta chuva, o morro não aguentou e a terra acabou descendo", diz.

"De ontem para hoje, a gente dormiu com medo. Sempre olhando para ver se está tudo certo e não vai descer mais", completa Djanira. A família informou ainda que a Codesal foi até o local, fez uma vistoria e indicou a necessidade que todos deixem o local para evitar outro acidente.

No entanto, a dona de casa explica que a família não tem para onde ir e precisa se organizar para sair. "São cinco pessoas dentro de casa, não é fácil sair assim de repente. A situação está muito complicada para nós, mas estamos lutando. Tiramos parte da terra e improvisamos um plástico para proteger o barranco da água", fala.

Mesmo assim, tanto a família de Djanira como a dos vizinhos vão precisar deixar o local pelo menos de forma provisória. A Codesal foi procurada para informar os próximos procedimentos e confirmou que a família foi notificada para evacuar o imóvel devido ameaça de deslizamento e que terá o cadastramento social feito para que recebe auxílio da prefeitura.