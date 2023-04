Chuvas: 25 bombeiros são enviados como reforço para Ilhéus e Santa Cruz Cabrália

Vinte e cinco bombeiros foram enviados de Salvador, Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas para reforçar as tropas que atendem as regiões de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul da Bahia, por conta das fortes chuvas que atingem os locais.

O Corpo de Bombeiros pretende reforçar o atendimento das ocorrências e também atuar de maneira preventiva para evitar mais situações.

"A nossa é intenção é dar todo suporte necessário para preservar todas as vidas naquelas regiões. Com o reforço vamos atuar não apenas na resposta, mas também com ações preventivas junto às comunidade", explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel Adson Marchesini.

Nas regiões de Ilhéus e Santa Cruz Cabrália, além dos deslizamentos de terra, algumas áreas também estão alagadas por causa do alto índice pluviométrico.

O deslocamento dos militares da capital acontece com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Os outros bombeiros seguem por terra.