Chuvas deixam cidade ilhada e afetam fornecimento de energia no sudoeste da Bahia

Mais do que prejudicar a estrutura de residências e desabrigar pessoas, as chuvas fortes registradas nos últimos dias fizeram o município de Mirante, no sudoeste da Bahia, ficar ilhado desde a última sexta-feira (23). Para muitas famílias, o Natal foi de dor e sofrimento pelos rastros da destruição. Três crateras se abriram na BA-640, que dá acesso a cidade, e forçou a interdição do trecho, deixando Mirante isolada enquanto ainda é acometida pelo alto volume de chuva.

O trecho, no entanto, foi liberado no final da tarde de ontem. Por lá, de acordo com a prefeitura, choveu 260mm. Para se ter uma ideia, a previsão era de, no máximo, 80 mm para todo o mês de dezembro. Outro efeito disso são três barragens da região que acabaram transbordando. O prefeito da cidade, Wagner Ramos (PSD), confirma os problemas e conta como as famílias estão recebendo assistência em meio à enchente.

"As chuvas já têm quase uma semana. No entanto, as maiores pancadas foram entre sexta e sábado, quando os problemas começaram a surgir. Não temos um número exato por conta da falta de comunicação, estimamos 40 famílias desabrigadas na região por causa da água", conta o gestor.

Os estragos causados pelos temporais tem gosto de "déjà vu" para os moradores de Mirante. Em 6 de janeiro deste ano, a cidade entrou na lista de municípios em estado de emergência. Na época, eram 164 cidades. Com a nova leva de precipitações, 106 foram afetadas e decretos de situação de emergência estão em vigor em 81, segundo a Defesa Civil. Ao todo, 24.758 pessoas estão desalojadas e 2.212 desabrigadas na na Bahia.

Além do perímetro urbano de Mirante, o povoado do Areião e das comunidades de Jibóia, Barreiro e Gavião sofrem com o volume de água. "Além da falta de fornecimento de energia e internet, a gente não tem como chegar nesses locais por terra", afirma o prefeito.

Para prestar assistência às famílias do povoado e das comunidades, a prefeitura tem contado com apoio das equipes do GRAER para levar alimentos e medicamentos até os locais ainda isolados. Procurada, a Coelba afirmou que a falta de energia só aconteceu no Areião. Em nota, afirmou que está ampliando a sua capacidade de atendimento para a região sudoeste da Bahia.

Em Jequié, uma das maiores cidades da região, os festejos natalinos foram suspensos depois que parte da cidade ficou debaixo d'água no dia do Natal. Bombeiros resgataram 268 pessoas e 25 animais que estavam isolados. Cerca de 500 pessoas estão desalojadas.

Parte da cidade de Jequié ficou alagada (Foto: Joemerson Reis/Prefeitura de Jequié)

O Reservatório da Usina da Pedra, situado na Bacia do Rio de Contas, recebeu um volume de água expressivo em decorrência das fortes chuvas, o que tornou necessária a abertura das comportas para controle de cheia, elevando o nível de água do rio que atingiu Jequié. Na segunda-feira (26), o reservatório atingiu 90% do volume útil.

Cerca de 200 famílias estão ilhadas há 20 dias em Caetanos

Pelo segundo ano consecutivo, o Natal de quem reside na comunidade rural Fazenda Riachão Do Gado Bravo, na zona rural de Caetanos, foi impactado pelas chuvas. Há pelo menos 20 dias, mais de 200 famílias não conseguem chegar na sede do município devido às cheias dos rios Riachão e Gavião. Maria do Socorro Vieira, 54, conta que os poucos mercados das redondezas ainda possuem alguns mantimentos, mas as carnes acabaram há cerca de três dias.

Por lá, nem a prefeitura tem aparecido para levar alimento às famílias isoladas, segundo conta a moradora. Além dos alimentos, os medicamentos fazem falta. O pai de Maria do Socorro, de 97 anos, tem câncer de próstata e está sem dois medicamentos. A prefeitura de Caetanos foi procurada, mas não deu retorno à reportagem.

"Não tem nem explicação o que a gente vive quando chove assim. Os rios acabaram com todas as estradas e só Deus sabe quando carro vai voltar a passar", relata emocionada.

Maracás

Outra localidade que sofre com as fortes chuvas e alagamentos é o Jacaré, em Maracás. Lá, famílias precisaram ser resgatadas desde o último dia 24 por conta da elevação do nível do rio Jacaré, que fica nas imediações do distrito. Dois dias depois, estradas que ligam a zona rural à cidade continuam interditadas.

Crislaine de Morais, 34 anos, é moradora de Maracás e conta relatos de pessoas que moram no distrito."Jacaré foi inundada, teve um alagamento lá e muitas famílias ficaram com prejuízo total, perderam tudo mesmo. O povo precisou ser resgatado pelo pessoal da prefeitura e ficar em abrigos para não acabar na rua e com chuva", fala.

De acordo com a moradora, ainda que em menor proporção, a precipitação também causa prejuízos no perímetro urbano de Maracás, em bairros mais próximos aos rios nos arredores da cidade.

Na tarde de segunda-feira (26), o prefeito de Maracás, Uilson Venâncio (PDT), percorreu a cidade para dimensionar os estragos. Segundo ele, a principal dificuldade que a cidade encontra são as estradas interditadas. "Nossa equipe de Social está fazendo o levantamento de desabrigados, mas o nosso maior problemas são as estradas, quase todas estão intransitáveis", disse.

Governadores em exercício e diplomado visitam Jequié

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, se solidarizou com as milhares de famílias afetadas pelos temporais no estado em uma rede social, na segunda-feira (26). “Minha solidariedade às famílias que estão sofrendo com as chuvas que atingem mais de 90 municípios do estado neste fim de ano. Que Deus proteja a todos e que as autoridades se façam presentes oferecendo todo o amparo necessário para os desabrigados”, disse.

Na tarde de segunda-feira (26), o governador em exercício Adolfo Menezes (PSD) e o governador diplomado, Jerônimo Rodrigues (PT), sobrevoaram e visitaram a cidade de Jequié. Eles ouviram o detalhamento das ações executadas para mitigar os efeitos das inundações e visitaram a base de apoio às operações dos bombeiros, que receberam reforço de 23 agentes enviados à cidade e que também vão atuar em Ipiaú.

Facilitar o acesso à água potável e comida, além de restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os moradores das áreas isoladas estão entre as prioridades do momento. Por isso, mais cedo, governadores e o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, se reuniram virtualmente com os prefeitos dos municípios localizados nas regiões afetadas pelas chuvas

Um ginásio em Jequié foi vistoriado e está à disposição das forças estaduais. No local devem ser reunidos e organizados donativos antes da distribuição para as famílias atingidas. Os dados mais recentes da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) apontam que, em todo o estado, 2.212 pessoas estão desabrigadas, 24.758, desalojadas, e 178.091 são afetadas pelos efeitos diretos do desastre.

Foram registrados ainda sete feridos e um óbito. No total, 205.071 pessoas foram atingidas pelas enchentes em 106 municípios baianos. As informações têm como base o repasse de dados das prefeituras.

Trechos bloqueados:

Para quem vai viajar neste final de ano, é importante ficar atento às atualizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre os trechos de rodovias bloqueadas em decorrência das chuvas. Para acessar as informações, basta acessar o perfil da PRF no Instagram (@prf.ba).

A última atualização, divulgada na tarde de terça-feira (26), informou que quatro trechos estão totalmente interditados e dois parcialmente. Os motivos são erosão da pista, aumento do nível da água e danos na pista de rolamento. Confira as localidades bloqueadas:

Boa Nova/BA - BR 030 Km 734. Interdição Parcial- Erosão da pista - Liberação de veículos até 16 toneladas (truck). A pista fica liberada durante o dia, entre 05:30 e as 17:30.

Nova Viçosa/BA - BR 418 Km 55. Interdição Total em virtude de erosão de pista. VIA ALTERNATIVA: Deslocar até Teixeira de Freitas > pegar a BA-290 sentido Alcobaça.

Itamaraju/BA - BR 101 Km 817 - Interdição Total - A pista cedeu devido as fortes chuvas no local. Rota alternativa: Com tempo normal tem : Itamaraju > Prado > Alcobaça > Teixeira de Freitas.

Boa Nova/BA - BR 030 Km 710 - Interdição Total - Erosão de pista.

Jequié/BA - BR 330 Km 792 - Interdição Parcial (sentido crescente da rodovia), em função de danos provocados na pista de rolamento pelas fortes chuvas que caem na região. Local sinalizado.

Jitaúna/BA - BR 330 Km 821 - Interdição Total – em razão de aumento das águas que estão encobrindo a ponte sobre o rio Ribeirão da Mata, entre Jitaúna e entroncamento para Palmeirinha. Situação causada pela alta vazão do Rio de Contas. Trecho sem previsão de liberação.

Municípios afetados, segundo a Defesa Civil da Bahia:

1. Aiquara

2. Alagoinhas

3. Alcobaça

4. Aracatu

5. Arataca

6. Aurelino Leal

7. Baixa Grande

8. Barra da Estiva

9. Barra do Choça

10. Barro Preto

11. Belo Campo

12. Boa Nova

13. Brejões

14. Buerarema

15. Cachoeira

16. Canavieiras

17. Caravelas

18. Cardeal da Silva

19. Cícero Dantas

20. Coaraci

21. Dário Meira

22. Euclides da Cunha

23. Eunápolis

24. Fátima

25. Firmino Alvez

26. Ibicaraí

27. Ibicuí

28. Ibipeba

29. Ibirapuã

30. Iguaí

31. Ilhéus

32. Inhambupe

33. Ipiaú

34. Itabuna

35. Itaju do Colônia

36. Itajuipe

37. Itambé

38. Itanhém

39. Itapé

40. Itapebi

41. Itapetinga

42. Itapicuru

43. Itapitanga

44. Itaquara

45. Itarantim

46. Itororó

47. Ituaçu

48. Jequié

49. Jiquiriça

50. Jitaúna

51. Jucuruçu

52. Jussari

53. Lafaiete Coutinho

54. Maiquinique

55. Maracás

56. Marcionílio Souza

57. Mascote

58. Medeiros Neto

59. Miguel Calmom

60. Milagres

61. Mirante

62. Mutuípe

63. Nova Itarana

64. Nova Soure

65. Nova Viçosa

66. Olindina

67. Pau Brasil

68. Piripá

69. Planalto

70. Poções

71. Porto Seguro

72. Prado

73. Ribeira do Pombal

74. Ribeirão do Largo

75. Santa Cruz Cabrália

76. Santa Cruz da Vitória

77. Santa Luzia

78. São Félix

79. Teodoro Sampaio

80. Ubaitaba

81. Vereda

82. Vitória da Conquista

83. Wenceslau Guimarães

84. Contendas do Sincorá

85. Tanhaçu

86. Ubatã

87. Guaratinga

88. Ibirapitanga

89. Almadina

90. Barra do Rocha

91. Belmonte

92. Catu

93. Cipó

94. Floresta Azul

95. Gandú

96. Guanambi

97. Ibirataia

98. Ibotirama

99. Itagi

100. Itamaraju

101. Juazeiro

102. Manoel Vitorino

103. Maragojipe

104. Santo Antônio de Jesus

105. Sátiro Dias

106. Teixeira de Freitas

*Com orientação de Perla Ribeiro.