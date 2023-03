Chuvas e enchente deixam mais de 3 mil desalojados na capital do Acre

O avanço do nível do Rio Acre, que neste domingo (26) chegou a 16,53m, continua causando transtorno às famílias da capital do Acre, Rio Branco. O número total de desalojados ultrapassa a marca de 3 mil, conforme estimativa da Defesa Civil.

A cidade voltou a registrar chuvas fortes ontem. Há 33 abrigos montados em escolas, igrejas e no parque de exposição local.

Neste domingo, os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, sobrevoaram as áreas alagadas. O governo garantiu a liberação imediata de R$ 1,4 milhão para ajuda humanitária.

Quatro municípios acreanos decretaram situação de emergência: Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. No sábado (25), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco por causa dos estragos causados pelas chuvas.