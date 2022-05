Chuvas no Recife: deslizamentos deixam pelo menos 20 mortos e 10 feridos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em deslizamentos na Grande Recife, Pernambuco, neste sábado (28). Entre as vítimas fatais estão seis crianças. Todas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura, na Zona Zul da cidade.

No Recife, nas últimas 24 horas, entre as 23h da sexta-feira (27) e às 11h de hoje, foram registradas chuvas que chegaram a 236,01 milímetros em alguns pontos da cidade, o equivalente a mais de 70% do previsto para todo o mês de maio, que é de 328,90 mm.

Das 19h da sexta até as 10h deste sábado, a Defesa Civil do Recife recebeu 198 chamados da população, entre pedidos de vistorias e solicitações para colocação de lona plástica.

Mortes confirmadas:

Kaike Marques Rocha, 7 anos

Emili Marques Rocha de Lima, 5 anos

Rayonara Ribeiro de Oliveira, 30 anos

Elisangela da Silva Rocha, idade ainda não informada

Taís Lúcia Oliveira da Silva, 21 anos

Beatriz Santos da Silva, 1 ano e 8 meses

Taís Soares dos Santos, 13 anos

Assessoria de comunicação confirma, além deles, mais 13 óbitos

Feridos:

Maria José Gomes da Silva, 82 anos

Maria Lúcia da Conceição, 54 anos

Lucas Gabriel França da Silva, 13 anos

Ezequiel Nascimento da Costa Santana, idade ainda não informada

Ednaldo Cecílio Batista, idade ainda não informada

Letícia da Silva Leandro, idade ainda não informada

Miguel Lima da Silva Ramos, idade ainda não informada

Marta Maria Alves de Lima, idade ainda não informada

Luciene Maria da Sikva Oliveira, idade ainda não informada

Shyrlayne Carneiro dos Santos, idade ainda não informada

Publicado originalmente no JC Online