Cia Baiana de Teatro Brasileiro faz leituras de texto de Chico Buarque

A Companhia Baiana de Teatro Brasileiro realiza leituras abertas da peça Gota D’Água, texto de Chico Buarque e Paulo Pontes, a partir desta quinta (8), às 20h. As sessões continuam na sexta (9) e no spabado (10). A direção é de Augusto Nascimento e o elenco conta com nomes como Evana Jeyssan, Fernanda Beltrão, Luiz Pepeu, Rejane Maia, Bira Freitas e Beto Cerqueira. As exibições são gratuitas e acontecem ao vivo através do Youtube.

Gota D’Água é o título do texto teatral escrito em 1975 por Chico Buarque e Paulo Pontes, baseado no clássico grego Medea, de Eurípedes. Chico e Paulo atualizaram o drama, transportando-o dos arredores da cidade grega de Corinto em 431 a.C. para a periferia do Rio de Janeiro da década de 1970. Na versão baiana, a história será ambientada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, abarcando as questões sociais, as vivências e a cultura dessa região da cidade.

As leituras são parte de um projeto maior que conta com diversas ações e resultará na montagem do espetáculo Gota D’Água, previsto para estrear em breve do Palco Principal do Teatro Castro Alves com transmissão para o Youtube.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.



SERVIÇO - Leituras abertas do Projeto Gota D'Água | Quinta (8) e sábado (10), ato 2; e sexta (9), ato 1 | Gratuito, pelo Youtube da companhia