Cia das Letras promove evento em que autor entrevista autor

A editora Companhia das Letras promove, desta sexta (25) até domingo (27), a segunda edição do festival Na Janela Reflexos – Diálogos Literários. Na programação, dezesseis escritores falam sobre livros, leituras, carreira e personagens, em oito encontros em que autor entrevista autor, sem mediações.

Entre as principais atrações estão autores de lançamentos recentes, como Daniel Galera (O Deus das Avencas), Aline Bei (Pequena Coreografia do Adeus), Bernardo Carvalho (O Último Gozo do Mundo”) e Natércia Pontes (Os Tais Caquinhos). A apresentação fica a cargo do jornalista Schneider Carpeggiani e da influenciadora Camilla Dias.

Além disso, o festival é parceiro de uma série de livrarias de rua e independentes, que vão vender os livros dos autores da programação. São elas: Livraria da Vila, Livraria da Travessa, Livraria Martins Fontes, Blooks Livraria, Janela Livraria, Livraria LDM, Livraria Baleia, Livraria Mandarina e Livraria da Tarde.

As conversas serão transmitidas ao vivo no canal da Companhia das Letras no Youtube, e replicada também nas outras redes sociais da editora.

Veja abaixo a programação completa:

Sexta (25)

25/06, às 18h – Mesa 1 – Tati Bernardi e Sérgio Rodrigues

25/06, às 20h - Mesa 2 – Aline Bei e Natércia Pontes

Sábado (26)

26/06, às 15h - Mesa 3 - Santiago Nazarian e Michel Laub

26/06, às 17h - Mesa 4 - Fabiane Guimarães e Simone Campos

26/06, às 19h - Mesa 5 – Lourenço Mutarelli e Carol Bensimon

Domingo (27)

27/06, às 15h - Mesa 6 - João Anzanello Carrascoza e José Trajano

27/06, às 17h - Mesa 7 - Paulo Henriques Britto e Daniel Galera

27/06, às 19h - Mesa 8 - Bernardo Carvalho e Jeferson Tenório