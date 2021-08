Cia La Bagaça estreia primeiiro espetáculo profissional

A Cia La Bagaça estreia Encruzilhada, seu primeiro trabalho profissional, que fica em temporada virtual na plataforma do Youtube da Casa Preta Espaço de Cultura. A estreia gratuita está marcada para sexta (13), às 19h, mesmo horário das apresentações do sábado (14) e domingo (15). O espetáculo segue em cartaz até dia 18, com apresentações às 16h e 19h, seguidas de bate-papos com elenco e ficha técnica da montagem.

Construído coletivamente pelo grupo formado por jovens entre 18 e 24 anos e artistas convidados, a montagem reúne influências do Hamlet de Shakespeare, da música das quebradas e até do universo cinematográfico da Marvel. Encruzilhada evoca o teatro como linguagem fundamental, se aproxima do cinema e absorve expressões da tecnologia na construção de uma trama que joga com uma experiência não-linear do tempo.

Na peça, três personagens femininas (Lana, Loni e Olah) expressam a conexão entre presente, passado e divino para observar e contar a história do jovem Bruno, que ao festejar seu aniversário de 18 anos com seus amigos e amigas, descobre trágicos segredos que envolvem a história da sua família. A peça se passa na casa da família do protagonista Bruno, mas há também cenas numa cela de prisão e numa espécie de “não-lugar”, a partir do qual atuam as divindades femininas do tempo.

No processo criativo, ao longo das leituras do texto e dos ensaios, o conceito dos espaços cênicos se invertem: o ambiente do divino torna-se mais palpável, enquanto a casa simplesmente some enquanto imagem concreta, dando à interpretação dos atores o protagonismo cênico. Já as cenas na prisão flertam com o realismo: uma “cela-andaime” mostra Ícaro e Glória - enclausuradas nelas mesmas.